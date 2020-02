EDP registra 7.662 ocorrências de fraudes de energia no Alto Tietê

Durante o ano de 2019, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, atuou fortemente no trabalho contra as fraudes de energia. Conhecidas popularmente como "gatos" expõe o responsável e terceiros a sérios riscos, como choques elétricos, curto circuitos e até incêndios, além de acarretar prejuízos para toda sociedade.

Por meio do trabalho de fiscalização realizado foram identificadas 7.662 irregularidades de energia em residências, comércios e indústrias na região. Esta energia recuperada pela EDP, 36 mil Megawatts-hora (MWh), é o suficiente para abastecer as cidades de Guararema e Jambeiro juntas por dois meses. Após o flagrante, o responsável pelo local é convidado a participar da apuração da energia furtada junto dos técnicos especialistas da empresa e, conforme regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é realizado a cobrança de todo o valor não faturado durante o período do furto.

A tecnologia é parte essencial no trabalho de combate às fraudes. Por meio de uma central integrada de monitoramento remoto e ferramentas de modelagem estatística, a Companhia identifica com mais precisão as inconsistências na medição dos clientes, com alertas e mapeamento de suspeita de irregularidades e dessa forma realiza inspeções em campo em toda área de Concessão, com equipes especializadas, munidas de equipamentos de última geração. Com isto, uma em cada três inspeções realizadas no Alto Tietê houve identificação de irregularidade na medição.

O furto de energia, além de perigoso, contribui para tornar a conta de luz mais cara para todos os consumidores, uma vez que a quantidade de energia perdida por fraude e os custos para identificar e coibir as irregularidades são levados em consideração pela Aneel para estabelecer o valor da tarifa de energia para cada área de concessão.

O Estado também é prejudicado, já que deixa de arrecadar o Imposto sobre Comercio e Serviço (ICMS), cobrado por meio da conta de luz, que poderia ser utilizado em benefícios à própria população.

Além do impacto financeiro, os furtos e fraudes de energia pioram a qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas, deixando o sistema de distribuição mais suscetível a interrupções e oscilações no fornecimento de energia. "Muitas vezes, os "gatos" são feitos de forma precária, o que aumenta muito o risco de acidentes graves a quem pratica o crime e para toda a população. O objetivo das ações da EDP é garantir a segurança e também a qualidade do serviço aos consumidores que pagam suas contas em dia," destaca Giuliano Vieira, gestor executivo da EDP.

De acordo com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia (ABRADEE), ligação clandestina é quarta maior causa de morte no país relacionada à energia elétrica, sendo que somente em 2018 foram 12 óbitos registrados no Brasil. Vale ressaltar que o Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, prevê que o furto de energia é crime e passível de multa e prisão de um a quatro anos para o infrator. Para conscientizar a população e alertar crianças e adultos sobre os riscos das fraudes, a EDP realiza projetos durante todo o ano com as comunidades e escolas dos municípios onde a concessionária atua.