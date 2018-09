EDP São Paulo inicia troca de lâmpadas de LED em Suzano

Por meio do projeto Eficiência Solidária, que tem como objetivo incentivar a utilização correta da energia elétrica, o Led Truck da EDP São Paulo - distribuidora responsável pela região - estará em Suzano até dia 6 de outubro para a substituição de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pela tecnologia LED que é mais econômica, durável e sustentável. O posto de troca ficará posicionado em todo o período na Rua General Francisco Glicério, em frente à Estação Suzano, de segunda à sexta-feira das 9 às 17 horas e aos sábados das 9 às 13 horas.

Suzano é a terceira cidade a ser beneficiada pelo programa, que já passou por Ferraz de Vasconcelos e Poá, sendo Itaquaquecetuba o próximo município. Estarão disponíveis na cidade, 25 mil lâmpadas LED para troca. Vale ressaltar que as lâmpadas novas possuem 3 anos de garantia e são bivolts, ou seja, têm capacidade para duas voltagens, 110 e 220 volts.

A troca é gratuita. Moradores locais, de Poá e Ferraz podem efetuar as trocas em Suzano. Para fazer a substituição, os clientes precisam trazer as lâmpadas usadas, uma conta de luz recente e um documento de identificação. No local, até 5 lâmpadas podem ser substituídas pela mesma quantidade de lâmpadas LED. Caso o cliente esteja inscrito para receber a fatura de energia por e-mail ou queira realizar o cadastro na hora, ganhará uma lâmpada bônus.

Cerca de 9 funcionários estarão presentes nas duas semanas da troca, orientando os clientes. Ao total, 60 mil lâmpadas LED estarão disponíveis para troca nas quatro cidades do projeto Eficiência. Até o momento, mais de 23 mil foram substituídas.

Para os clientes, a substituição gratuita é bem vinda. "Achei muito boa a iniciativa porque lâmpada está cara e trocar as que a gente tem por essas novas, que são mais econômicas, pode ajudar na economia da conta de luz", conta a aposentada Edelzuite Silva Costa, de 66 anos.

O assessor de gabinete Marcos Masuda, de 42 anos, trocou 5 lâmpadas antigas por LED e elogiou a programa. "Muitas pessoas não têm condições de comprar lâmpadas novas, por isso achei muito válido esse programa. Acredito que a conta de luz vai vir mais econômica com a troca", diz.