terça 10 de março de 2026

Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Cidades

Educa Mania no Itaquá Park Shopping retoma atividades escolares

10 março 2026 - 15h02Por da Reportagem Local
Educa Mania no Itaquá Park Shopping retoma atividades escolares - (Foto: Divulgação)

As atividades educacionais do Educa Mania retornaram nesta semana no Itaquá Park Shopping, marcando o início do segundo ano de parceria e reforçando o compromisso do empreendimento com a comunidade local. Braço educacional do projeto Vôlei Mania  —que alia formação esportiva no vôlei a ações de desenvolvimento social — o Educa Mania oferece reforço escolar, atividades culturais e iniciativas de cidadania, já tendo beneficiado mais de 20 mil crianças.

Patrocinador oficial do time em Itaquaquecetuba, o Itaquá Park Shopping disponibiliza sua estrutura para as atividades, realizadas com a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e apoio da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, além do suporte do Instituto Maurício de Sousa ao projeto.

O Educa Mania iniciou suas atividades em abril do ano passado, realizando cerca de 1.500 oficinas escolares. Neste ano, serão cerca de 350 estudantes atendidos diariamente durante o calendário letivo, com atividades distribuídas em seis salas, em um espaço de 124 m² especialmente preparado dentro do shopping. Cada sala de aula leva o nome de um dos personagens da Turma da Mônica.

“O Educa Mania é a ponte criada através da educação para levar crianças da vulnerabilidade para oportunidades, uma mostra disso, são essas atendidas em Itaquaquecetuba no Itaquá Park Shopping”, explica João Marcondes, técnico do Vôlei Mania.

As atividades ocorrem no contraturno escolar. Após as aulas regulares, os estudantes são levados ao projeto por meio de ônibus exclusivo. O espaço está localizado nas dependências do Itaquá Park Shopping, onde as atividades seguem o calendário escolar, garantindo acesso e permanência nas oficinas pedagógicas. O objetivo é promover o desenvolvimento integral por meio de oficinas de Matemática, Português, Arte, Educação Étnico-Racial, Educação Ambiental e Leitura. As atividades são divididas em dois períodos: manhã, das 9h às 12h, e tarde, das 13h às 16h.

“É uma alegria imensa ser parceiro do projeto Educa Mania no Itaquá Park Shopping, pois promovemos o desenvolvimento educacional e social por meio de uma iniciativa apoiada por um gigante da literatura infantil, o Instituto Maurício de Sousa”, pontua o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais.

* Linhas Municipais:

o 01 - Marengo - Estação de Itaquá

o 02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o 05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o 15 - CDHU via Shopping

o 16 - Vila Augusta -Estação de Itaquá

o 29 - Terra Prometida v/Shopping - Centro

o 34 - Fortuna - Manoel Feio

* Linhas Intermunicipais:

o 332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

