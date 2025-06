Educação: 136,8 mil alunos de 570 escolas municipais entram de férias em julho

Ao menos 136,8 mil alunos, divididos em 570 escolas, entrarão de recesso escolar neste mês de julho. Os números são referentes às redes municipais de ensino de seis cidades do Alto Tietê. Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Guararema foram as prefeituras que responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, as férias se iniciam no dia 7 de julho e se estendem até o dia 21, com os estudantes retornando no dia 22. 26.828 alunos estarão de recesso nesse período. A cidade conta com 99 unidades escolares, divididas em 71 escolas e 28 creches.

A Prefeitura de Mogi informou que as férias na rede municipal acontecem entre os dias 10 e 24 de julho. São 31.554 alunos divididos em 211 unidades escolares. As creches, no entanto, continuarão em funcionamento, de acordo com a administração.

Em Itaquá o recesso se inicia em 10 de julho e se estende até o dia 23. A cidade conta com 121 escolas e, nelas, estão cerca de 42 mil alunos. Já em Ferraz as férias acontecem entre os dias 11 e 23 de julho. São 19.184 alunos divididos em 66 escolas no município.

A Prefeitura de Poá definiu que o recesso acontece entre os dias 1 e 20 de julho, beneficiando 13.247 alunos de 47 escolas. Deste total de alunos, 1.922 estão matriculados em creches. Caso os responsáveis queiram, as crianças podem continuar frequentando as creches durante o período de férias.

Em Guararema o recesso se inicia no dia 4 de julho e se estende até o dia 20. São cerca de 4 mil alunos e 26 escolas na rede municipal de ensino. Uma minoria, da educação infantil, seguirá em atividades de recreação nas unidades.