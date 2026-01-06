Educação abre em 12 de janeiro as inscrições para o Passe Livre Estudantil em Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano abrirá, a partir de 12 de janeiro (segunda-feira), um novo período de inscrições para o Passe Livre Estudantil, referente ao 1º semestre de 2026. O prazo seguirá até 30 de abril, contemplando tanto novos cadastros quanto recadastramentos de estudantes que utilizam o transporte público municipal para se deslocar até as instituições de ensino. A projeção da pasta é alcançar cerca de 3 mil acessos neste início de ano letivo, acompanhando a retomada das aulas e a crescente procura pelo benefício.

O Passe Livre Estudantil é uma política pública consolidada no município e tem como principal objetivo garantir acesso à educação com mais equidade, assegurando gratuidade no transporte coletivo municipal para estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelo programa. A iniciativa é realizada em parceria com a empresa Radial Mais Transporte e beneficia alunos da educação básica, técnica e superior.

Para ter direito ao Passe Livre, o estudante deve residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo, devidamente comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), além de cumprir os demais requisitos previstos no regulamento. A documentação e as informações exigidas passam por análise antes da liberação do benefício.

Segundo a secretária Renata Priscila Magalhães, a expectativa de 3 mil registros reflete o fortalecimento do programa e a conscientização dos estudantes sobre a importância do benefício. “O Passe Livre é uma ferramenta fundamental para garantir que os alunos consigam frequentar as aulas com regularidade, sem que o custo do transporte seja um obstáculo. Acreditamos que, mais uma vez, atingiremos um número expressivo de inscrições, especialmente neste período de retorno às atividades escolares”, destacou.

O processo deve ser feito de forma on-line, por meio do endereço www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre. No site, o estudante deverá acessar a área específica do programa, selecionar a opção referente ao 1º semestre de 2026 e preencher corretamente os campos com dados pessoais e escolares, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, instituição de ensino, curso, carga horária e linha de ônibus utilizada no trajeto diário.

Após o preenchimento, o sistema irá gerar um formulário, que deverá ser impresso e levado à instituição de ensino para validação. Somente após a conferência e aprovação da documentação digitalizada o benefício será concedido, conforme o cronograma disponível no próprio portal. Todo o andamento do processo poderá ser acompanhado pelo estudante de forma on-line.

A secretária reforçou a importância de atenção às etapas do cadastro. “É fundamental que os estudantes leiam com cuidado todas as orientações e enviem a documentação correta. Isso garante mais agilidade na análise e evita pendências que possam atrasar a liberação do Passe Livre”, orientou Renata Priscila.

Para auxiliar os interessados, o portal do Passe Livre Estudantil disponibiliza uma seção de Dúvidas Frequentes, além de vídeo tutorial explicativo e o cronograma completo do processo, desde a inscrição até a concessão do benefício. As ferramentas têm como objetivo tornar o procedimento mais simples e acessível.

Quem preferir ou necessitar de atendimento presencial poderá buscar orientações diretamente na Secretaria Municipal de Educação, que funciona no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210 - Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Informações adicionais também podem ser obtidas pelo telefone (11) 4744-8900.