Educação apresenta kits de uniformes durante evento

O Complexo Educacional Mirambava recebeu na noite desta quarta-feira (16) o evento de apresentação dos kits de uniforme dos alunos da rede municipal. O conjunto conta com um agasalho, formado por uma calça e blusão; duas camisetas de mangas curtas; uma camiseta de mangas longas e uma bermuda. Na oportunidade, uma comissão formada por diretores, professores, funcionários e representantes da Associação de Pais e Mestres (APM) puderam conhecer as peças que serão repassadas às 90 escolas, municipais e conveniadas, totalizando 26 mil estudantes beneficiados.

Durante o evento, o grupo recebeu orientações do secretário de educação, Leandro Bassini, quanto à distribuição dos kits. De acordo com o chefe da pasta, o repasse às escolas se iniciará segunda-feira (21). À comissão, formada pelos integrantes presentes na noite de ontem, caberá o trabalho de receber as peças na unidade e checar cada pedido em um prazo de três dias, para eventuais adequações. Após o processo, uma reunião de pais será convocada em cada escola, para então o conjunto ser definitivamente entregue aos alunos.

"Houve disputa na licitação do serviço, provas de uniformes e, depois disso, a empresa ainda teve 60 dias para finalizar as peças. A entrega começa nesta segunda, dia 21 de maio, e a expectativa é de que tudo esteja entregue até 10 de junho", informou o secretário. Bassini, assim como o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), destacaram a qualidade dos kits. "É um uniforme de alto padrão. Tudo isso faz parte da política de garantir a permanência da criança na escola. É um conjunto de fatores, com transporte, alimentação e material de qualidade. Damos condições de o aluno ficar bem".

De acordo com o chefe da pasta, o custeio dos uniformes foi fixado no valor de R$ 3,7 milhões. Ashiuchi pontuou a comparação entre o material fornecido aos alunos da rede municipal e o sistema privado de educação, uma vez que a família do prefeito empreende neste ramo.

"Fiquei muito triste com situação que encontrei em Suzano. Venho de uma família da educação e há anos não se inaugurava uma escola na cidade. Os anos iniciais da criança são precisos, por isso faço como se fosse para meus filhos. O uso do uniforme é obrigatório, porque a identificação é uma questão de segurança", finalizou.