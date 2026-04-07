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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Cidades

Educação de Ferraz realiza 1º Festival de Damas

Alunos do ensino fundamental I e II competem nos jogos

07 abril 2026 - 15h39Por De Ferraz
Educação de Ferraz realiza 1º Festival de DamasEducação de Ferraz realiza 1º Festival de Damas - (Foto: Jonathan Andrade/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta terça-feira (07) o primeiro Festival de Damas da rede municipal de ensino. A ação foi destinada a crianças do ensino fundamental I e II e ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento. 

 

O silêncio demonstrava a concentração dos 170 alunos participantes da competição, divididos entre 94 no período da manhã e 76 no período da tarde. 

 

O jogo de damas ajuda no desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico e concentração dos alunos, além de auxiliar no pensamento crítico, onde se pode antecipar as consequências dos seus movimentos. 

 

“Vemos nas escolas crianças sempre agitadas, pulando e se expressando, e essa é uma parte importante do desenvolvimento da criança, mas quando cheguei aqui e os vi jogando e um silêncio pairando na quadra, foi surpreendente, realmente o jogo de damas auxilia na concentração dos alunos”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli. 

 

O aluno Heitor da Emeb Prefeito Angelo Castelo (PAC) está com grandes expectativas para a vitória: “Eu já venci a primeira rodada e consegui vencer a segunda, estou com grandes chances de ser o campeão, vamos ver até o final dos jogos”, comentou. 

 

Apesar de não se achar uma especialista no jogo, a aluna Pietra Marcelly declara: “Eu amo jogar dama, me ajuda a pensar mais, ter um raciocínio acelerado, mas eu não sou muito especialista no jogo não”, pontuou. 

 

A premiação das escolas que mais pontuaram no jogo ocorrerá no período da tarde, porém os alunos vencedores receberão medalhas de ouro, prata e bronze.

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