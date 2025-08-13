Educação de Ferraz realiza formação da cultura afro-brasileira

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quarta-feira (13), mais uma formação da cultura Afro-Brasileira no Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz. A ação tem o objetivo de promover uma educação que combata o racismo e a discriminação, valorizando a diversidade étnico-racial.

A iniciativa é destinada aos diretores, coordenadores e professores multiplicadores da rede municipal de educação. Os docentes participam da formação e aplicam os conteúdos aprendidos em suas unidades escolares, promovendo um espaço multicultural para os alunos de todas as etapas de ensino.

Durante a formação foram realizadas diversas atividades, como a exposição realizada pelos professores da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Eduardo Santiago, usando texturas diferentes que auxiliam no desenvolvimento das crianças que estão nos anos iniciais, e uma oficina de pintura, realizada pelo professor Reginaldo da Emeb Primorosa Jorge do Nascimento.

Ao longo deste ano, a Secretaria de Educação realizou formações tanto da cultura afro quanto indígena.

“Promover esta diversidade de culturas, fazendo com que os nossos docentes ampliem o conhecimento, é nossa responsabilidade”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.