Educação de Suzano promove oficinas de História da Arte para mais de mil alunos

A Secretaria de Educação de Suzano atendeu mais de mil alunos da rede municipal de ensino em oficinas sobre História da Arte. As atividades ocorreram em três escolas de segunda até esta quarta-feira (18 a 20) e foram realizadas a partir de uma parceria com a empresa de projetos NTICS. O objetivo com a iniciativa foi proporcionar às crianças da educação infantil e do ensino fundamental, do G4 ao 5º ano, conhecimento a respeito das linguagens da arte.

O trabalho foi desenvolvido nas Escolas Municipais Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém, distrito de Palmeiras; Professor Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês; e Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, na Vila Helena. É intenção da Prefeitura de Suzano levar para mais unidades de ensino ao longo do ano, inclusive sobre outras vertentes, como música, dança, teatro etc. Nestas três primeiras escolas o foco era relacionado às artes plásticas.

As oficinas ocorreram nas próprias salas de aula e variavam de acordo com a idade dos alunos atendidos. Cada turma trabalhava um artista de renome e uma vertente da arte, utilizando lápis de cor, giz de cera, biscuit, tinta, recortes de jornal e revista, entre outros. Além de dispor da educadora Andréa Aparecida dos Santos, que atuava com as crianças, a empresa com quem a pasta firmou a parceria também era responsável por fornecer os materiais necessários.

“Nossa ideia foi apresentar aos alunos a possibilidade de tomarem contato com algo diferente do dia a dia escolar, a partir de uma abordagem mais leve, sem saírem da sala de aula. Sem dúvida, é algo que incrementa no processo de aprendizagem daqueles que participaram. Por isso, também queremos levar para outras escolas da rede municipal em breve”, disse o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.