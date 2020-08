Educação e Saspe disponibilizam aulas de Libras e fotografia pela Internet

A Prefeitura de Suzano está com duas capacitações gratuitas disponíveis na Internet: “Introdução à Língua Brasileira de Sinais (Libras)” e “Fotografia – Composição de Imagens”. Qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo, basta acessar o link https://cutt.ly/Vd9FzCL e assistir às videoaulas no Youtube.

O curso de Libras foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). São 25 aulas ministradas pela instrutora e intérprete de Cláudia Oliveira, do setor de Educação Especial. O interessado poderá assistir aos vídeos de acordo com a sua disponibilidade.

O conteúdo programático inclui conhecimento da cultura e identidade surda, leis, alfabeto manual, numerais e os sinais básicos e cotidianos para a comunicação, como saudação, alimentos, animais, locais, contexto escolar, familiar, verbos, pronomes, entre outros.

Já o curso “Fotografia – Composição de Imagens” é de autoria do Saspe e tem dez aulas compostas por técnicas profissionais voltadas a qualquer tipo de câmera, inclusive a de um smartphone. O objetivo é garantir que o aluno seja capaz de fazer fotos de nível profissional.

Há aulas sobre a história da fotografia e dicas de como manusear o aparelho celular de forma correta e estratégica para conseguir bons resultados. Também são abordados os temas Foco e Fotometria; Textura e Macro; Linha Guia; Perspectiva e Ângulo; Molduras; Regra dos Terços; Simetria; e Posicionamento de Modelos. As instruções ficaram a cargo dos fotógrafos profissionais Wanderley Costa e Irineu Junior, da Secretaria Municipal de Comunicação Pública.

“O nosso intuito é sempre promover capacitação para uma independência pessoal e profissional. Já tivemos outras edições das capacitações, mas esta é a primeira vez online em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os cursos estão bem completos e ricos em conteúdo e são assinados pela Secretaria de Educação e pelo Saspe”, ressaltou a dirigente do órgão social e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.