Educação fecha 2023 com mais de mil vagas criadas na educação infantil e no ensino fundamental

A Secretaria Municipal de Educação consolidou neste mês de dezembro os números referentes às atividades desenvolvidas pela pasta ao longo de todo o ano de 2023. O balanço destaca as 1.006 vagas que foram criadas para a educação infantil e para o ensino fundamental, os dois novos prédios inaugurados, a realização de três novos convênios com creches comunitárias e a convocação e a contratação de 439 novos profissionais. Entre outras ações, ainda foram viabilizados novos atendimentos, programas, plataformas e formações no período.

No início do ano, foram entregues os novos equipamentos que passaram a compor a rede municipal de ensino. Em 21 de janeiro, foi inaugurado o novo prédio da Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia, erguida no mesmo endereço onde antes estava localizada a antiga estrutura, na rua Fernando Fiamini, 120, no Parque Maria Helena. No local, foi feito um investimento de R$ 1.870.574,20, sendo R$ 1.574.779,34 por meio de repasse do governo federal e do Tesouro Nacional, via Ministério da Educação, e mais R$ 295.794,86 investidos pela Prefeitura de Suzano. A unidade passou a atender 11 turmas, com 219 estudantes da creche e da pré-escola.

Duas semanas depois, em 4 de fevereiro, foi inaugurada a Escola Municipal Tomi Ashiuchi, no Jardim da Saúde (rua Lhubinko Raykov, 90), que recebeu um investimento de R$ 1,4 milhão para a compra e reforma do espaço, que passou a atender 18 turmas, somando 275 estudantes da pré-escola e do 1º ano do ensino fundamental. A estrutura foi dividida em dois pavimentos, com o térreo sendo composto com quatro salas de aula, uma cozinha, um refeitório e ambientes destinados à secretaria e à diretoria, e o piso superior abrangendo sete salas, almoxarifado e uma sala administrativa.

Já no segundo semestre, foi entregue a revitalização da Escola Municipal Professora Véra Lucia Marçal Moretti, no Jardim Gardênia Azul, em 29 de setembro. A unidade, que completou 40 anos de existência em 2023, passou por ampla reforma, ganhando salas de aula, área administrativa e ambiente de uso comum. Também houve a criação de uma horta e um jardim sensorial, um tanque de areia, um solário, um novo playground, um redário e um tanque de coleta de águas pluviais para reutilização na limpeza do prédio e para regar as plantas.

Para reforço do atendimento às crianças de 0 a 3 anos, a Secretaria Municipal de Educação estabeleceu novos convênios que garantiram a criação de 24 novas turmas e a matrícula de 412 alunos. Na Creche Comunitária Kolping Miguel Badra Alto - Núcleo III, foram disponibilizadas nove turmas, com 135 estudantes matriculados; na Creche Comunitária Kolping Miguel Badra Alto - Núcleo IV, foram formadas sete turmas, com 149 alunos; e na Creche Comunitária Vila Amorim, oito turmas foram compostas, com 128 crianças.

Em relação às convocações e contratações, profissionais de diferentes cargos passaram a compor o quadro de funcionários da pasta, sendo 200 professores; sete agentes de Segurança Escolar; 41 agentes escolares; 30 auxiliares de Atividades Escolares; 50 auxiliares de Desenvolvimento Educacional; 13 auxiliares de Secretaria; sete diretores; três motoristas de transporte escolar; e 11 secretários. Para o setor relacionado à alimentação nas escolas, chegaram novos 75 cozinheiros e dois nutricionistas, que fizeram parte da equipe responsável pelas mais de 12 milhões de refeições servidas ao longo do ano.

Simaeb

Para garantir o aprimoramento contínuo do trabalho que está sendo ofertado nas unidades escolares, a Educação vem implementando novos instrumentos que pretendem contribuir com a formação dos alunos. Um deles é o Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que foi lançado no dia 6 de novembro. A plataforma pretende garantir o acompanhamento da aprendizagem de 12,5 mil alunos do 1º ao 5º ano, contemplando 512 turmas de 35 escolas, para verificação do desempenho nas disciplinas de Português e Matemática. A avaliação digital, que terá caráter inclusivo, com opção visual e sonora, será aplicada no início e no final do ano letivo, sendo implementada com o auxílio de chromebooks, que disponibilizarão as provas em formatos on-line e off-line, para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para cada série.

O desenvolvimento dessa e de outras iniciativas foi possível graças ao incentivo para a formação das equipes que atuam nos diversos setores da Educação. A pasta contribuiu com a certificação de 150 profissionais pelo curso Trilha de Aprendizagem e de outros 84 funcionários no curso de MBA em Gestão Escolar da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que contemplou diretores, coordenadores pedagógicos e professores supervisores.

Material do Sesi

A Secretaria Municipal de Educação renovou para o ano letivo de 2023 a parceria com o sistema de ensino do Serviço Social da Indústria (Sesi) do Estado de São Paulo. Assim, a proposta educacional da prefeitura contou mais uma vez com o suporte do material didático oferecido pela entidade, que disponibiliza ao professor uma gama de conteúdo das diferentes áreas do conhecimento. O objetivo foi incentivar o desenvolvimento de novas habilidades para atrair a atenção do aluno, fugindo do método tradicional, que institui um roteiro mais rígido de ensino, com a sequência e a forma como o conteúdo deve ser passado.

Fora de sala de aula, ainda foram implementadas ações para apoio aos estudantes. Como exemplo, o programa Passe Livre Estudantil, que garante gratuidade nas linhas municipais, atendeu 4.306 alunos em 2023. Neste ano, também foi dada continuidade ao Programa Prevenir a Violência Escolar, que acompanhou 822 estudantes com o intuito de evitar casos de agressão psicológica e física nas salas de aula, por meio de uma rede de monitoramento constituída por professores, supervisores, diretores e articuladores sociais.

Outras iniciativas realizadas em parceria com os demais setores da administração municipal ainda garantiram novos serviços e novas experiências aos estudantes. Cerca de 21 mil alunos foram atendidos pelo Programa da Boa Visão, que verifica a necessidade do uso de óculos e disponibiliza gratuitamente lentes e armações para os alunos identificados com algum problema na vista. Uma novidade deste ano foi a participação de aproximadamente 27 mil alunos no EducaShow, feira de fomento à Educação realizada como parte das comemorações do aniversário de Suzano, com distribuição de livros e diversas atividades no Parque Municipal Max Feffer.

Avanços

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou que a pasta se preocupa com todos os aspectos que são relacionados à educação, de forma que o município possa garantir a formação adequada aos alunos. “Para que os objetivos relacionados ao aprendizado sejam atingidos, nós temos que trabalhar em diferentes frentes, investindo na estrutura da rede de ensino, nos programas que garantem aprimoramento do aprendizado, na formação dos professores, no atendimento aos alunos fora de sala de aula e na qualidade de trabalho de todos os profissionais envolvidos. Conseguimos grandes avanços em 2023, que darão suporte para o desenvolvimento que planejamos em todas as nossas unidades escolares”, avaliou Bassini.