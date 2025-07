Educação finaliza 2ª edição do Suzangames com participação de 300 alunos

A Secretaria de Educação de Suzano finalizou nesta quinta-feira (03/07) a 2ª edição do Suzangames, uma iniciativa realizada em parceria com a plataforma Matific que contou com mais de 12 mil crianças dos 3º, 4º e 5º anos, vindos de 29 escolas municipais. A atividade, realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, contou com a participação de 300 alunos finalistas, tendo como foco principal o fortalecimento do ensino da matemática e o desenvolvimento do protagonismo estudantil.

Com atividades dinâmicas e distribuição de medalhas e certificados, o Suzangames transformou o local em um grande palco de celebração do aprendizado. A competição começou ainda nas escolas, em fase classificatória, e culminou no encontro final, onde os estudantes com melhor desempenho se enfrentaram em desafios lúdicos e instigantes. Além da premiação individual, as escolas vencedoras também receberam equipamentos de uso coletivo, como caixas de som e projetores, incentivando ainda mais o engajamento coletivo.

A assistente técnica do ensino fundamental Rosângela Andriatti enfatizou a importância de transformar a matemática em uma experiência significativa. “O Suzangames não é só uma disputa entre escolas, mas uma vivência de aprendizado. A matemática ganha vida nas mãos dos nossos alunos, que utilizam lógica, raciocínio e criatividade para resolver desafios. É um momento em que eles se tornam protagonistas do próprio processo de aprendizagem”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, destacou o impacto positivo do evento na formação dos alunos. “O Suzangames se consolida como uma ação estratégica de ensino e motivação”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também acompanhou de perto as atividades e ressaltou o protagonismo dos alunos e a dedicação dos profissionais envolvidos. “A Educação é uma prioridade em nossa gestão, e eventos como este mostram o quanto podemos avançar quando unimos inovação, tecnologia e dedicação. O Suzangames é um reflexo do trabalho comprometido de nossos profissionais da Educação e da força dos nossos alunos”, pontuou.