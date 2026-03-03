Educação financeira fortalece autonomia de mulheres artesãs no Alto Tietê

Cerca de 30 mulheres participaram, no dia 21 de fevereiro, de algumas horas de trocas, reflexão e conscientização sobre a importância de ser protagonista de sua independência financeira. Foi realizada a oficina de Educação Financeira, oferecida pelo “Projeto Feiras de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê”. A iniciativa, realizada pelo Coletivo Ciranda, tem como objetivo promover a valorização do artesanato tradicional feminino por meio de oficinas criativas voltadas à formação profissional de mulheres trabalhadoras e fazedoras de manualidades.

“Foi uma experiência maravilhosa estar aqui dentro deste projeto que envolve tantas mulheres, envolve acolhimento, poder abordar a questão da economia financeira, o aprender a lidar com o dinheiro. Somos habituadas desde pequenas a achar que dinheiro é sujo, e não, precisamos dele para fazer com que aconteça nosso trabalho. Um resgate maravilhoso dentro da área contábil e nesta oficina pude perceber a mesma dificuldade que enfrentam tantas mulheres, e essa necessidade que esse projeto vem acolher por ser direcionado a elas”, afirma Sandra Vianna, responsável pela oficina.

A Oficina de Educação Financeira teve como objetivo convidar cada participante a olhar para o próprio negócio com estratégia, consciência e confiança, para que o negócio possa crescer com autonomia. Além do Curso de Formação, cada participante receberá mentoria individual, com 12 encontros online ao longo dos seis meses de duração do projeto, totalizando 360 mentorias.

“Estou muito empolgada, esse é o segundo, acredito que todos os encontros serão assim, porque a troca que a gente tem emana uma vibração tão forte que todo mundo fica com os olhinhos brilhando, prestando atenção nas histórias, nas experiências que temos para contar para as outras, uma agregação de ideias, de motivação. Eu diria que empolgação é o máximo que estou sentindo, além de muito inspirada, criativa. É algo que tem muita potência para trazer a gente para lugares muito mais altos”, afirma a designer de moda Miriam Bonifácio.

Neste sábado, 28 de fevereiro, as alunas participam das aulas de Mídias Sociais e Técnicas de Vendas Online. As próximas oficinas a serem realizadas são Reels com Celular; Canva; e ChatGPT. O “Projeto Feiras de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê” conta com apoio do Edital Fomento CultSP-PNAB nº 17/2024.

Ao final do Curso de Capacitação, as alunas terão a oportunidade de aplicar todo o conhecimento adquirido em três feiras previstas para os meses de maio, junho e julho. A entrada será gratuita. As participantes se revezarão nas duas primeiras edições, e a Feira de Encerramento reunirá todas as artesãs formadas pelo projeto.

Sobre o Coletivo Ciranda

Criado em 2022, o Coletivo Ciranda é uma importante rede de apoio para mulheres artesãs e produtoras agroecológicas em Mogi das Cruzes. A iniciativa fortalece a economia criativa local e promove autonomia econômica por meio de feiras periódicas, oficinas, debates e rodas de conversa.

O coletivo funciona na sede do Cursinho Popular Maio de 68, com atendimento diário, de quinta a sábado, das 11h às 18h, acolhendo mulheres que buscam formação, rede de apoio e novas oportunidades dentro do empreendedorismo criativo.