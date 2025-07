Educação inicia 2º semestre letivo nesta terça-feira com a volta de quase 27 mil alunos

A Secretaria de Educação de Suzano inicia nesta terça-feira (22/07) o 2º semestre do ano letivo de 2025. A volta às aulas retoma a rotina escolar dos 26.838 estudantes matriculados na rede municipal, incluindo as 72 unidades próprias e as 29 conveniadas. A pasta aproveitou período de recesso, que começou em 7 de julho, para garantir ainda mais qualificação aos profissionais da secretaria, que é composta por 1.483 professores e outros 1.701 servidores.

Dos 26.838 estudantes que retornam para as salas, 6.566 são crianças de zero a 3 anos (creches), 7.278 são alunos de 4 e 5 anos (pré-escola) e 12.846 são meninos e meninas com idade entre 6 e 10 anos (ensino fundamental I). Outras 144 matrículas são referentes à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Também na terça-feira, as equipes de cada uma das unidades escolares receberão os pais para que ocorra o diálogo com a direção e os profissionais que atuam diretamente com as turmas.

Os responsáveis por conduzirem as atividades especiais dentro e fora de sala de aula participaram de uma formação nos dias 15 e 16 de julho, que contemplou aos agentes de apoio à inclusão e aos agentes de apoio à pessoa com surdez. Foram mobilizados 256 profissionais que dão suporte aos alunos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na oportunidade, os temas abordados incluíram “Organização do Atendimento Educacional Especializado e suas particularidades”; “Prevenção e gestão de crises”; e “Importância da interação para comunicação”. Os participantes tiveram um diálogo com a coordenadora sênior da Escola Perkins para Deficientes Visuais no Brasil, Shirlei Maia, sobre “Recursos e estratégias de comunicação”. O trabalho teve como objetivo fortalecer as habilidades e conhecimentos dos profissionais de apoio escolar para melhor atender às necessidades dos alunos com deficiência e TEA.

Uma outra atividade voltada à equipe da secretaria acontecerá na véspera da volta às aulas, na segunda-feira (21/07), na Arena Suzano, situada no bairro Jardim Imperador, quando os educadores terão a possibilidade de se encontrar com o renomado filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Ele ministrará a palestra “Cenários Turbulentos e Mudanças Velocíssimas”, que traz uma reflexão profunda sobre a importância da adaptação e do aprendizado contínuo em um mundo em constante transformação.

O encontro também discutirá a humildade intelectual como um pilar fundamental para o crescimento e a renovação do conhecimento, alertando sobre os perigos do anacronismo na educação, onde métodos ultrapassados ainda são utilizados. A proposta é enfatizar a necessidade de um ensino que se adapte às novas realidades e tecnologias.

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães destacou que a rede municipal está preparada para receber os alunos neste novo ciclo de atividades. “Temos feito as reuniões de planejamento que são necessárias, assim como receberemos os pais nas unidades, para reforçar o diálogo com as famílias dos alunos. Iniciamos mais um semestre letivo para seguir promovendo as ações destinadas ao desenvolvimento dos estudantes, com a estrutura que ofertamos em sala de aula, sob a condução de toda a equipe da Educação”, ressaltou a titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou a atenção que a administração municipal seguirá dando todo o apoio ao ensino de Suzano. “A educação é a base para o futuro da nossa cidade. Temos uma rede robusta que abriga mais de 26 mil alunos. Daremos as condições necessárias para que as crianças possam se desenvolver e aprender com as ferramentas que são oferecidas no dia a dia. Começamos mais um ciclo com muita energia para contribuir com os nossos estudantes”, frisou o chefe do Executivo municipal.