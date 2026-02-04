Educação inicia ano letivo de 2026 com 25,8 mil estudantes matriculados em 101 unidades

A Secretaria Municipal de Educação inicia nesta quinta-feira (05/02) o ano letivo de 2026 com 25.875 estudantes matriculados nas 101 unidades que compõem a rede municipal de ensino, incluindo 73 escolas próprias e 28 conveniadas.

As aulas serão retomadas com 5.858 crianças matriculadas em creches (zero a 3 anos); 7.061 na pré-escola (4 e 5); 12.841 do ensino fundamental I (6 a 10) e 115 da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para garantir o suporte necessário a todos eles, a pasta contará com o trabalho de 1.629 professores e outros 1.836 servidores, para os quais foi proporcionado, durante o recesso, uma formação sobre o Plano Nacional de Educação e o papel dos profissionais como agentes transformadores, garantindo o alinhamento pedagógico entre todos os colaboradores.

O encontro virtual conduzido pela secretária Renata Priscila Magalhães e pelo diretor Marcos Maida, da Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, no bairro Vila Sol Nascente, fortaleceu o compromisso de Suzano com uma educação pública de qualidade e conectada com temas essenciais, para proporcionar aos alunos o desenvolvimento adequado.

A estrutura para o bem-estar dos estudantes também contemplará as ações que vão além da sala de aula, incluindo os veículos que garantem o transporte às escolas e a alimentação escolar, que é pensada estrategicamente para oferecer os nutrientes devidos, respeitando as necessidades de cada um.

Para garantir mais segurança no deslocamento dos alunos, no caminho para a escola e na volta para casa, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou, em janeiro, a vistoria semestral nas vans e ônibus que realizam o transporte escolar no município, com reforço na sinalização no entorno das unidades. A verificação foi feita em cerca 300 veículos que atendem aproximadamente 20 mil estudantes das redes pública e particular.

Já com relação à alimentação escolar, a expectativa é de que a Educação produza, em 2026, um número de refeições próximo daquele registrado em 2025, que foi de 16,3 milhões. Vale destacar que um cardápio especial será proporcionado para aqueles que têm restrições alimentares, destinado atualmente a 430 alunos de creches e 350 alunos de pré-escola e ensino fundamental.

A secretária de Educação destacou que a rede municipal está preparada para receber os alunos neste novo ciclo de atividades. “Fizemos as reuniões de planejamento que eram necessárias, assim como recebemos os pais nas unidades, para reforçar o diálogo com as famílias dos alunos. Iniciamos mais um ano letivo para seguir promovendo as ações destinadas ao desenvolvimento dos estudantes, com a estrutura que ofertamos em sala de aula, sob a condução de toda a equipe da pasta”, ressaltou Renata Priscila.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que a administração municipal seguirá dando todo o apoio ao ensino de Suzano. “A educação é a base para o futuro da nossa cidade. Temos uma rede robusta que abriga mais de 25 mil alunos. Daremos as condições necessárias para que as crianças possam se desenvolver e aprender com as ferramentas que são oferecidas no dia a dia. Começamos mais um ciclo com muita energia para contribuir com os nossos estudantes”, frisou o chefe do Executivo municipal.