Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Educação inicia nesta sexta inscrições para ano letivo de 2026

Processo é destinado a crianças de até 5 anos que ainda não estão matriculadas

14 agosto 2025 - 19h26Por da Reportagem Local
Educação inicia nesta sexta inscrições para ano letivo de 2026 Educação inicia nesta sexta inscrições para ano letivo de 2026 - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano inicia nesta sexta-feira (15/08) as inscrições para o ano letivo de 2026, que são destinadas às crianças que ainda não estão matriculadas na rede municipal. Nesta etapa, o processo é voltado exclusivamente para crianças de zero a 5 anos, sendo incluídas àquelas inseridas na faixa etária das creches (0 a 3 anos) e da pré-escola (4 e 5 anos).

Os responsáveis podem efetuar o cadastro presencialmente, em uma unidade da rede municipal, cujos endereços podem ser visualizados por meio do site suzano.sp.gov.br/web/educacao/escolas-municipais, e também de forma on-line, pelo endereço eletrônico sme.suzano.sp.gov.br/inscricao. Os munícipes que optarem pela inscrição de forma on-line devem realizar o cadastro no Portal do Cidadão, cujo endereço eletrônico pode ser acessado por meio do link grp.suzano.sp.gov.br/portalcidadao.

Em ambos os casos, serão necessários os documentos oficiais dos alunos, incluindo certidão de nascimento e RG, o comprovante de endereço no município de Suzano e o documento comprobatório de priorização para vagas em creche.

As vagas em creche serão preenchidas conforme uma classificação que levará em conta uma lista de prioridades. No momento da solicitação de inscrição on-line por exemplo, os munícipes poderão indicar um item de priorização, que deve ser comprovado por meio de documento anexo, também informado na tabela disponível nesta plataforma.

Os grupos prioritários contemplam crianças cujo irmão seja acompanhado pelo programa “Prevenir a Violência Escolar”; crianças cuja mãe seja adolescente; crianças cuja família esteja inserida em programa de transferência de renda (como Bolsa Família); crianças com deficiência comprovada por laudo médico; crianças cujo cuidador primário esteja em tratamento por possuir deficiência ou doença; temporária ou não, que impeça ou dificulte os cuidados necessários com a criança; crianças pertencentes à família monoparental (apenas um responsável legal); crianças cuja família tenha renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo; crianças com irmão matriculado na rede municipal de ensino.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Praça dos Expedicionários recebe feira de artesanato nesta sexta-feira e sábado
Cidades

Praça dos Expedicionários recebe feira de artesanato nesta sexta-feira e sábado

Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê
Cidades

Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)
Cidades

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal
Cultura

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal

Evento sobre regularização fundiária do Crea integra Suzano
Cidades

Evento sobre regularização fundiária do Crea integra Suzano

Manutenção promove limpeza de vala de drenagem em Palmeiras
Prevenção

Manutenção promove limpeza de vala de drenagem em Palmeiras