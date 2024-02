Educação inicia novo ciclo do projeto 'Boa Energia nas Escolas'

A Secretaria de Educação de Suzano deu início ao novo ciclo do projeto “Boa Energia nas Escolas” na manhã desta terça-feira (27/02), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Sales, 884 – Centro). A parceria com a EDP São Paulo garante, neste primeiro momento, formação a diretores e coordenadores das dez escolas da rede municipal que serão contempladas em 2024. As ações têm como objetivo difundir atividades educativas que busquem promover a conscientização da comunidade escolar para o uso eficiente e seguro da energia elétrica, de forma a gerar mudanças nos hábitos de consumo.

Os participantes representaram as escolas Amália Maria de Jesus, no Jardim Revista; Antônio Marques Figueira, no centro; Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Jardim Nova América; Lídia Lima da Silva, no Jardim Planalto; Liuba Pizzolitto, no Jardim das Lavras Mirim; Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca; Professor Paulo Henrique Barreiros, no Parque Residencial Samambaia; Victor Salviano, no Cidade Miguel Badra; Professora Virgínia Ferreira Rafful, Jardim Casa Branca; e Vereador Waldemar Calil, no Cidade Boa Vista.

A atividade contou com a presença da equipe do setor de Programas, Projetos e Inovação da pasta e uma palestra de sensibilização ministrada pelo gestor do projeto “Boa Energia nas Escolas”, Marcelo Sigoli, da Pense Eco, empresa especializada em Consultoria, Eficiência Energética e Processos Ecossustentáveis, a serviço da EDP Distribuição São Paulo. Na reunião foram abordados os objetivos da iniciativa, as metas previstas e as parcerias envolvendo o corpo docente nas questões relacionadas ao uso racional e seguro da energia elétrica, além da aplicabilidade da proposta no ambiente escolar. O foco é valorizar o papel do professor neste processo, o transformando em elemento central do projeto, para que ele possa transmitir aos alunos, de forma interdisciplinar, a importância de evitar o desperdício.

A próxima etapa de atividades é justamente a formação dos professores, que será de forma on-line. Serão reforçados os conteúdos relacionados ao bom uso da energia elétrica, conceitos de geração, transmissão, distribuição e os caminhos que a eletricidade percorre até chegar nas residências, escolas, comércio e indústrias, além dos aspectos relacionados aos cuidados com o meio ambiente e os impactos socioambientais causados pelo desperdício. Após a conclusão do curso de formação, os educadores e alunos deverão desenvolver ao longo do ano um conjunto de atividades educacionais relacionadas ao tema, que incluem oficinas, maquetes, rodas de conversa e contação de histórias.

Unidade móvel

Por meio de uma agenda previamente definida com a coordenação do projeto, as escolas participantes que atendam as condições operacionais e físicas receberão a visita da Unidade Móvel de Ensino (UME). Trata-se de um caminhão de médio porte totalmente customizado e aparelhado com equipamentos de multimídia (imagem e som) e por um conjunto de experimentos e maquetes interativas sobre os princípios da eletricidade, o seu uso e aplicações.

Gincana

O projeto “Boa Energia nas Escolas” conta também com a realização da “Gincana Cultural Xô Desperdício!”, destinada às unidades participantes com o objetivo de promover a disseminação dos conceitos de uso racional e seguro da eletricidade, conscientização da comunidade escolar e engajamento das pessoas, além de premiar as escolas que obtiveram os melhores resultados.

Durante o período, as escolas serão incentivadas a produzir vídeos tendo como base o tema da energia elétrica para que a visualização, o resultado, a avaliação e o ranqueamento das unidades possam ser mensurados. A premiação para quem se destacar inclui um Sistema de Geração Solar Fotovoltaica a ser fornecido pela EDP Distribuição São Paulo.

O secretário Leandro Bassini afirmou que a iniciativa contribui para que os profissionais da comunidade escolar se conscientizem em torno do tema. “O projeto mobiliza diretores, coordenadores, professores e alunos ao longo do ano. Para que sejam incentivadas as tarefas alusivas a essa proposta, serão desenvolvidas uma variedade de ações que trabalham com a sustentabilidade em meio à rotina de atividades. O aprendizado sobre o bom uso da energia elétrica será fundamental para a formação de todos, dentro e fora de sala de aula”, avaliou Bassini.