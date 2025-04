Educação inicia projeto-piloto contra bullying em escola no Jardim Varan

A Secretaria Municipal de Educação iniciou o projeto “Bullying Não é Legal” na Escola Municipal José Celestino Sanches, localizada no Jardim Varan. A iniciativa, que está em fase piloto, é mais uma das diversas realizadas com essa temática na cidade, reforça a importância do Dia Nacional de Combate ao Bullying, que será celebrado nesta segunda-feira (07/04), e tem o objetivo de conscientizar e combater a prática dentro do ambiente escolar, promovendo uma cultura de respeito e empatia entre os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental.

O projeto foi elaborado com base em estudos do professor da Universidade da Noruega, Dan Olweus, uma das maiores referências mundiais no combate ao bullying. Sua metodologia propõe uma intervenção em três níveis: “Escola”, “Sala de Aula” e “Medidas Aplicadas Individualmente”. Entre as principais ações sugeridas pelo estudo estão a capacitação dos professores, o envolvimento das famílias, a promoção de assembleias, a aplicação de metodologias específicas e o acompanhamento de casos de bullying dentro do ambiente escolar.

Os professores da unidade estão estudando o material e o adaptando à realidade da escola. Durante o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), os docentes estão construindo estratégias e planejando atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo. A iniciativa é coordenada pela professora Soraya Aparecida Leite da Silva e também é conduzida pelos docentes Nivaldo da Silva Sampaio e Jeová Reis.

Na unidade, a iniciativa foi dividida em três fases. Na primeira, os professores conversam com os alunos sobre o bullying, abordando seus diferentes tipos e impactos. Alguns docentes já estão introduzindo o tema em sala de aula por meio da literatura, utilizando livros que tratam da questão para estimular a reflexão e o diálogo. O assunto também será incluído no projeto “Leitura Simultânea” da escola.

A segunda fase, prevista para começar no segundo bimestre, envolverá atividades interativas como quiz, gincanas, peças de teatro e encenações de situações de bullying. Essas ações visam estimular os alunos a reconhecerem comportamentos inadequados e desenvolverem estratégias para combatê-los.

Na terceira fase, que ocorrerá em outubro, o projeto incluirá os familiares dos alunos. Uma atividade especial será promovida para pais e responsáveis, reforçando a importância do diálogo e do suporte familiar no combate ao bullying. Também serão promovidas diversas brincadeiras e dinâmicas durante os intervalos, incentivando a interação harmoniosa entre os estudantes.

A secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou a importância dessa ação para a formação cidadã dos alunos. “O bullying é uma problemática recorrente em diversas escolas e pode impactar negativamente o desenvolvimento emocional e acadêmico das crianças. Esse projeto visa conscientizar os estudantes, promovendo atividades que ensinem sobre respeito e empatia”, afirmou.

Outras ações

Além desta ação, Suzano conta com diversas iniciativas de combate ao bullying e à violência escolar. Uma delas é “Prevenir a Violência Escolar”, que é realizada em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e com a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM).

Instituído pela lei municipal 5.321, de 15 de dezembro de 2021, o programa visa auxiliar na promoção e na garantia de direitos de crianças e adolescentes e suas famílias integrantes da rede municipal de ensino, possuindo em um dos seus eixos a formação continuada. O programa atua em parceria com vários segmentos da municipalidade e é voltado aos profissionais da rede de ensino, tendo entre os seus objetivos a orientação para identificação, acolhimento e encaminhamento de estudantes em situação de vulnerabilidade ou risco.

A cidade conta ainda com o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, também da GCM de Suzano. Ele tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, de maneira que isso os ajudem a potencializar suas relações dentro da sociedade.

A iniciativa é aplicada a alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. As aulas especiais abordam respeito, disciplina, combate aos entorpecentes, cidadania, entre outros temas.

Por fim, Suzano implantou no mês passado o projeto “Maria Vai à Escola”, promovido pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da GCM em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Inspirado na Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, o projeto visa oferecer aos estudantes uma compreensão mais profunda sobre a importância dos direitos humanos, igualdade de gênero, e, acima de tudo, o respeito mútuo. O projeto aborda ainda temas como a violência doméstica, a igualdade entre homens e mulheres e o papel fundamental do ensino na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A atividade também proporciona uma educação preventiva, permitindo que os alunos compreendam a importância da segurança pública e como suas ações podem impactar na construção de uma sociedade mais segura. A expectativa é que os jovens saiam do projeto mais conscientes sobre seu papel na luta pela igualdade e no respeito aos direitos de cada indivíduo.