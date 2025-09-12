Educação lança projeto para estimular denúncias de violência

A Secretaria Municipal de Educação lançou nesta sexta-feira (12/09) o projeto “Não Guarde Segredo”, uma iniciativa da pasta em parceria com o Instituto Mogiano de Pesquisa, Educação e Cultura (Impec), voltada ao encorajamento de crianças, adolescentes e adultos para denunciar casos de abuso, violência e bullying sofridos em todo e qualquer ambiente.

O evento ocorreu no Complexo Educacional Mirambava, no centro, e contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da secretária de Educação, Renata Priscila; e do presidente do Impec, Mauro Freitas.

A ação vai atender diretamente cerca de 1,1 mil alunos do 3º ao 5º ano, com idades entre 8 e 10 anos, e tem como principal ferramenta a apresentação de peças teatrais educativas que abordarão, de forma lúdica e acessível, temas como abuso, violência, bullying, confiança, respeito e os direitos das crianças. Ao todo, sete escolas da rede municipal serão contempladas, sendo duas da região central, três de Palmeiras e duas da região norte.

O conteúdo das apresentações, que será adaptado para essa faixa etária, possui o objetivo de promover a escuta ativa, fortalecer a autoestima das crianças e criar um espaço seguro para o diálogo sobre situações de risco. A proposta é que os estudantes entendam que têm voz e que não estão sozinhos diante de qualquer tipo de ameaça à sua integridade física ou emocional, seja em casa, nas ruas ou em locais distantes do ambiente escolar.

Na região central, participam as escolas municipais Professora Monica Sonia Franco Pinheiro Maida, do Bairro dos Moreiras, e Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, do Jardim Monte Cristo. Já na região sul, o projeto chega às Escolas Municipais Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto, Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena, e Professor Paulo Henrique Barreiros, do Parque Residencial Samambaia. Na região norte, as unidades contempladas são a Professora Santina Marotto Iório, do Jardim Alterópolis, e a Professora Ana Rita Gomes, do Jardim Margareth.

O projeto é financiado por meio de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil, destinada pelo deputado federal Orlando Silva. Os recursos permitem a produção das peças teatrais, a logística de apresentações, capacitação dos profissionais envolvidos e a elaboração de materiais de apoio voltados tanto para os alunos quanto para as famílias e educadores.

Para a secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, o “Não Guarde Segredo” representa um avanço importante no cuidado com a infância dentro da rede municipal de ensino. Ela destacou que a iniciativa vai muito além da arte, pois se propõe a construir uma verdadeira rede de apoio e confiança no ambiente escolar. “As escolas precisam ser espaços onde as crianças se sintam protegidas e tenham confiança de se expressar. O teatro cria esse ambiente acolhedor, e o projeto ‘Não Guarde Segredo’ vem justamente para fortalecer o vínculo entre alunos, educadores e famílias”, afirmou a secretária.

A ideia é garantir que todos - alunos, professores, gestores e famílias - estejam envolvidos no processo de prevenção e proteção. O prefeito Pedro Ishi destacou que a iniciativa está alinhada com a política pública de promoção de direitos e proteção integral à criança e ao adolescente. “Essa é uma ação que vai além do espetáculo. Estamos falando de escuta, de proteção, de direitos da infância. Queremos que cada criança saiba que não está sozinha e que existem adultos comprometidos com seu bem-estar”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também participaram do evento o presidente do Conselho Municipal de Educação (CME), Roverson Rodrigues; além de representantes do Conselho Tutelar, diretores escolares e representantes da comunidade educativa.