Educação mantém escola do Revista no mesmo endereço e cria 50 vagas

A Secretaria de Educação de Suzano determinou a prorrogação por mais um ano do funcionamento da Escola Municipal Jardim Revista no imóvel atual e a criação de mais 50 vagas a partir de 2020. Ou seja, os alunos atendidos permanecerão no mesmo local e crianças que já estão na fila de espera serão chamadas. A novidade foi informada aos pais e responsáveis pelo secretário Leandro Bassini durante reunião na manhã desta quarta-feira (6), que contou também com a participação da vereadora Neusa dos Santos Oliveira e de servidores da pasta.

Com a novidade, o número de vagas em educação infantil para o bairro e adjacências passará de 240 para 290. A Escola Municipal Jardim Revista está atualmente em um imóvel alugado na rua Vênus e a intenção é estudar alternativas neste período para melhor acomodar as crianças no futuro. As vagas a mais serão criadas na Creche Comunitária Jardim Revista, que é gerida pela Associação de Apoio para Deficientes de Suzano (AADVIS) por meio de um convênio com a Prefeitura de Suzano

"Essa medida foi tomada em função da demanda que verificamos naquela região. Por isso, até que se resolva a situação e se garanta um local melhor para acomodar os alunos dessa unidade, vamos aumentar a oferta de vagas no bairro. A nossa intenção é que a Escola Municipal Jardim Revista funcione em um prédio próprio, sem a necessidade de aluguel. Tenho certeza de que, neste período, vamos encontrar a opção mais adequada para todos. Mas a nossa garantia é de que em 2020 o atendimento continuará sendo no mesmo endereço", explicou Bassini.

Segundo o secretário, a informação foi bem recebida pelos pais e responsáveis. "Sem dúvida, foi a melhor alternativa. Os familiares dos alunos entenderam assim também. Ficou claro que a nossa meta é oferecer o imóvel mais adequado e manter a qualidade do ensino. E além de não fazermos qualquer transferência das crianças neste momento, vamos providenciar essas 50 vagas a mais, algo muito importante para atender a demanda daquela região", concluiu.