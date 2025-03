Educação para o Trânsito organiza ação voltada à saúde mental de motoristas mulheres

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana organizou nesta quarta-feira (12/03) um evento para reforçar o cuidado com a saúde mental de motoristas e monitoras que atuam no transporte escolar da cidade. A atividade foi promovida pelo departamento de Educação para o Trânsito na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no Centro.

O evento contou com a participação do vice-prefeito Said Rafful, da coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, da coordenadora do departamento de Educação Para o Trânsito, Débora Lavoura, e das psicólogas do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Secretaria Municipal de Administração, Fernanda Peixoto e Leticia Umezaki, que conduziram um bate-papo com as participantes.

O encontro, que faz parte das ações da administração municipal alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, reuniu servidoras públicas e profissionais que trabalham com o transporte particular e complementar. Também foram convidadas taxistas e representantes do Corpo de Bombeiros, das polícias Civil e Militar, e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O diálogo reforçou junto às motoristas a importância de buscar o equilíbrio perante os desafios da vida pessoal e profissional, como forma de manter o comportamento adequado no trânsito e a condução segura no dia a dia. As participantes puderam compartilhar experiências e foram orientadas sobre as estratégias indicadas para lidar com as questões emocionais.

A ação desta quarta representou mais uma das iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pelo departamento de Educação para o Trânsito neste ano. No mês de janeiro, por conta do período das férias escolares e devido ao grande deslocamento das famílias para outras localidades, foram abordados temas relacionados com a segurança durante as viagens. Em fevereiro, foi distribuída uma cartilha de orientação nas escolas, para tornar o retorno às aulas mais seguro e responsável.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a pasta tem buscado contemplar diferentes aspectos da segurança no trânsito com as ações educativas. “Neste mês, tivemos esse cuidado de organizar uma atividade específica para as condutoras por ocasião do Dia Internacional da Mulher, tratando desse tema tão relevante que é a saúde mental. Procuramos olhar para todas as questões ligadas à segurança no trânsito e identificar as ações que podem contribuir para a conscientização de todos”, declarou o chefe da pasta.

Por sua vez, o vice-prefeito Said Raful, destacou que a iniciativa do Transporte mostra o cuidado da administração municipal com os profissionais que prestam serviço à população. “Para que possamos promover o atendimento devido na cidade, temos que proporcionar as melhores condições aos trabalhadores que estão nas ruas e nos equipamentos públicos. Esse suporte que está sendo oferecido para as motoristas é uma ação que só traz benefícios na qualidade de vida delas, que se reflete na rotina profissional”, definiu.