Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Educação premia dez escolas municipais por excelência no Saresp

Solenidade celebrou o desempenho das unidades no índice estadual; evento contou com a presença do prefeito Pedro Ishi e da secretária Renata Priscila

06 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Educação premia dez escolas municipais por excelência no SarespEducação premia dez escolas municipais por excelência no Saresp - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Educação homenageou nesta segunda-feira (06/10) dez escolas da rede municipal de ensino com o “Prêmio Excelência Educacional 2025”, em reconhecimento ao desempenho satisfatório obtido no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) em 2024.

O evento, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, reuniu autoridades municipais, educadores e servidores da rede e consolidou um momento de celebração e valorização da qualidade educacional suzanense.

As escolas municipais premiadas foram Adélia de Lima Franco, do Jardim Amazonas; Professor Antonio Maschietto, do Jardim Santa Inês; Antonio Carlos Mayer, do Jardim Maitê; Odário Ferreira da Silva, do Jardim Belém; José Celestino Sanches, do Jardim Varan; Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto; Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena; Professora Maria Odete Cara Gouvêa, do Jardim do Lago; Mércia Amaral Andrade de Brito, do Parque Residencial Casa Branca; e Professora Mônica Sonia Franco Pinheiro Maida, do bairro dos Moreiras. Cada unidade recebeu uma placa de reconhecimento, entregue pelo prefeito Pedro Ishi, e um totem da cidade.

Além do prefeito e da secretária municipal de Educação, Renata Priscila, participaram do evento a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, o presidente da Câmara, Artur Takayama, o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, e os secretários municipais Alex Santos (Governo), Cintia Lira (Administração), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Afrânio Evaristo (Gabinete), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos) e César Braga (Controladoria); além de diretores, coordenadores e professores das escolas homenageadas.

Durante a solenidade, Renata Priscila ressaltou o empenho dos profissionais e o compromisso da administração municipal com a qualidade da aprendizagem. “Este prêmio é o reflexo de um trabalho construído com muito amor, dedicação e responsabilidade. Cada professor, gestor e funcionário da rede contribui diariamente para transformar a vida dos nossos alunos. Atingir as metas do Saresp mostra que Suzano está no caminho certo, valorizando o ensino público e investindo em oportunidades para nossas crianças e jovens”, afirmou.

O Saresp é uma avaliação aplicada pela rede estadual de ensino e faz parte de um regime de colaboração entre Estado e municípios. O desempenho das escolas é medido por meio de índices que avaliam a aprendizagem dos alunos, servindo de base para políticas públicas e repasse de recursos. As escolas suzanenses premiadas atingiram as metas estabelecidas pelo programa, o que garantiu o reconhecimento estadual por sua excelência em ensino.

O prefeito destacou o reconhecimento como um resultado direto da valorização dos educadores e do fortalecimento da rede municipal. “Suzano tem mostrado que investir em Educação é investir no futuro da cidade. Este resultado é fruto do trabalho de quem está na sala de aula, nas escolas e na gestão, acreditando que a mudança começa pelo conhecimento. Parabenizo cada profissional envolvido e reafirmo o compromisso da prefeitura em continuar apoiando a rede municipal com infraestrutura, capacitação e políticas públicas que garantam ainda mais avanços”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Saúde de Suzano dá início à campanha de multivacinação
Cidades

Secretaria de Saúde de Suzano dá início à campanha de multivacinação

Prefeitura de Suzano e USP avançam com criação do novo Plano de Turismo
Cidades

Prefeitura de Suzano e USP avançam com criação do novo Plano de Turismo

Vereadores de Suzano prestigiam Prêmio Excelência Educacional
Cidades

Vereadores de Suzano prestigiam Prêmio Excelência Educacional

Prefeitura de Suzano e USP avançam com novo Plano de Turismo em encontro no Cineteatro
Cidades

Prefeitura de Suzano e USP avançam com novo Plano de Turismo em encontro no Cineteatro

Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê
Cidades

Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê

Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano
Cidades

Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano