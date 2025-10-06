Educação premia dez escolas municipais por excelência no Saresp

A Secretaria Municipal de Educação homenageou nesta segunda-feira (06/10) dez escolas da rede municipal de ensino com o “Prêmio Excelência Educacional 2025”, em reconhecimento ao desempenho satisfatório obtido no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) em 2024.

O evento, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, reuniu autoridades municipais, educadores e servidores da rede e consolidou um momento de celebração e valorização da qualidade educacional suzanense.

As escolas municipais premiadas foram Adélia de Lima Franco, do Jardim Amazonas; Professor Antonio Maschietto, do Jardim Santa Inês; Antonio Carlos Mayer, do Jardim Maitê; Odário Ferreira da Silva, do Jardim Belém; José Celestino Sanches, do Jardim Varan; Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto; Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena; Professora Maria Odete Cara Gouvêa, do Jardim do Lago; Mércia Amaral Andrade de Brito, do Parque Residencial Casa Branca; e Professora Mônica Sonia Franco Pinheiro Maida, do bairro dos Moreiras. Cada unidade recebeu uma placa de reconhecimento, entregue pelo prefeito Pedro Ishi, e um totem da cidade.

Além do prefeito e da secretária municipal de Educação, Renata Priscila, participaram do evento a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, o presidente da Câmara, Artur Takayama, o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, e os secretários municipais Alex Santos (Governo), Cintia Lira (Administração), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Afrânio Evaristo (Gabinete), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos) e César Braga (Controladoria); além de diretores, coordenadores e professores das escolas homenageadas.

Durante a solenidade, Renata Priscila ressaltou o empenho dos profissionais e o compromisso da administração municipal com a qualidade da aprendizagem. “Este prêmio é o reflexo de um trabalho construído com muito amor, dedicação e responsabilidade. Cada professor, gestor e funcionário da rede contribui diariamente para transformar a vida dos nossos alunos. Atingir as metas do Saresp mostra que Suzano está no caminho certo, valorizando o ensino público e investindo em oportunidades para nossas crianças e jovens”, afirmou.

O Saresp é uma avaliação aplicada pela rede estadual de ensino e faz parte de um regime de colaboração entre Estado e municípios. O desempenho das escolas é medido por meio de índices que avaliam a aprendizagem dos alunos, servindo de base para políticas públicas e repasse de recursos. As escolas suzanenses premiadas atingiram as metas estabelecidas pelo programa, o que garantiu o reconhecimento estadual por sua excelência em ensino.

O prefeito destacou o reconhecimento como um resultado direto da valorização dos educadores e do fortalecimento da rede municipal. “Suzano tem mostrado que investir em Educação é investir no futuro da cidade. Este resultado é fruto do trabalho de quem está na sala de aula, nas escolas e na gestão, acreditando que a mudança começa pelo conhecimento. Parabenizo cada profissional envolvido e reafirmo o compromisso da prefeitura em continuar apoiando a rede municipal com infraestrutura, capacitação e políticas públicas que garantam ainda mais avanços”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.