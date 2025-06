Educação promove formação a 83 agentes de apoio à inclusão nas escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação promoveu no último sábado (31/05), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, a formação de 83 profissionais que atuam como agentes de apoio à inclusão na rede municipal de ensino. Trata-se de uma formação específica sobre o papel que eles desempenham no cotidiano escolar. O encontro, realizado em parceria com a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), teve como tema “O papel do profissional de apoio escolar do município de Suzano” e reforçou a valorização e a qualificação desses profissionais, que são fundamentais na promoção da equidade no ambiente educacional.

A figura do agente de apoio à inclusão está prevista na legislação nacional e local. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), em seu artigo 3º, inciso XIII, estabelece o profissional de apoio escolar como aquele responsável por auxiliar estudantes com deficiência em atividades de alimentação, higiene, locomoção e outras demandas necessárias para sua participação plena nas atividades pedagógicas. Em Suzano, conforme a Lei Municipal 4.392/2010, esse profissional recebe a denominação de Agente de Apoio à Inclusão.

Presente na formação, a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou a importância dos agentes no processo de construção de uma escola que respeita as diferenças e promove o desenvolvimento de todos os alunos. “Esses profissionais fazem a diferença todos os dias nas nossas unidades escolares. São eles que garantem, na prática, que os estudantes com deficiência tenham condições reais de acompanhar as atividades, de se sentirem acolhidos e respeitados. Meu carinho e respeito a todos que participaram dessa formação e que se dedicam com tanto compromisso ao nosso projeto de educação inclusiva”, afirmou a secretária.

A formação foi conduzida pela professora orientadora de polo da equipe do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Paula Belém. Os participantes puderam refletir sobre as atribuições específicas da função, trocar experiências e fortalecer a compreensão sobre o impacto do trabalho que realizam nas escolas.

O município atende estudantes com deficiência conforme avaliação técnica do AEE, que define a necessidade da atuação do agente de apoio escolar. Esses profissionais acompanham os alunos garantindo suporte em momentos decisivos do dia a dia escolar, como refeições, deslocamentos, higiene pessoal e atividades pedagógicas.

Durante o evento, os agentes também receberam o reconhecimento da administração municipal. O prefeito Pedro Ishi fez questão de parabenizar os profissionais e reiterar o compromisso da prefeitura com políticas públicas que promovam inclusão e igualdade de oportunidades para todas as crianças da rede. “A educação inclusiva não é apenas uma diretriz legal, é uma escolha ética e humana. A formação dos agentes de apoio é parte fundamental dessa caminhada e investir nesses profissionais é investir diretamente em nossas crianças. Agradeço a cada um pela dedicação e reafirmo que Suzano continuará apostando em uma educação pública de qualidade, acessível e inclusiva”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.