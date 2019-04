Educação promove oficinas de História da Música para mais de 600 alunos

A Secretaria de Educação de Suzano atendeu mais de 600 alunos da rede municipal de ensino em oficinas sobre História da Música. As atividades ocorreram em duas escolas nas últimas quinta e sexta-feira (11 e 12) e nesta segunda-feira (15), quando acabaram, e foram realizadas a partir de uma parceria com a empresa de projetos NTICS. O objetivo com a iniciativa foi proporcionar às crianças da educação infantil e do ensino fundamental, do G4 ao 5º ano, conhecimento a respeito desta linguagem da arte.

O trabalho foi desenvolvido nas Escolas Municipais Professora Ana Rita Gomes, do Jardim Margareth, e Professor Paulo Henrique Barreiros, do Parque Samambaia. O projeto trouxe para os alunos, com idades entre 4 e 11 anos, uma nova forma de conhecer a história de Bach, Mozart, Beethoven e Chopin, por meio de oficinas presenciais, com produção de réplicas de instrumentos.

Em cada atividade, as crianças puderam desfrutar de dois momentos. Na primeira parte, foi abordada a história de um desses artistas da música erudita. Em seguida, elas foram convidadas a confeccionar um instrumento musical com materiais recicláveis, como caixa de papelão, lata de alumínio e garrafa PET. Ao final de cada oficina era compartilhada uma cartilha com dicas e histórias dos musicistas aos participantes.

Para o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, as atividades realizadas foram importantes para, sobretudo, ampliar o universo cultural dos alunos. “Sem dúvida, essa iniciativa despertou o interesse de muitas das crianças para a música. Isso sem contar o trabalho com materiais recicláveis, que contribui para a conscientização a respeito da sustentabilidade e para a formação de cada uma delas como cidadãs no futuro”, comentou o chefe da pasta.