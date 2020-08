Educação: protocolo será elaborado para quando as aulas retornarem

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, disse que vários órgãos estão elaborando um protocolo para quando as aulas retornarem. Ainda não há previsão. Ele está em fase de seminário interno e deve chegar à rede no final da próxima semana ou na seguinte. A declaração foi dada durante o DS Entrevista.

Não há previsão de quando o retorno às aulas poderá acontecer, e o secretário entende que as equipes de saúde “devem ter voz” para definir qual será o momento mais seguro para voltar (leia matéria abaixo).

Apesar disso, o protocolo está sendo elaborado e envolve medidas a serem adotadas nas escolas e com profissionais da educação, incluindo professores, agentes escolares, diretores e profissionais que trabalham nos prédios de ensino da cidade.

Entre as medidas estão o uso de máscaras face shield, disponibilização de álcool em gel, dispensers de sabonete em corredores, banheiros e lavatórios e liberação de papel para colocar nas camas das creches e de papel interfolhado. Além disso, profissionais da limpeza e agentes escolares usarão botas, luvas e carrinhos, secretarias terão proteção de acrílico e cozinhas também terão um aparato especial. Bassini destacou que o texto-base do protocolo será analisado por professores, diretores e funcionários das escolas, que poderão fazer sugestões não técnicas para melhorias.

‘Não há condições no momento’, diz secretário de Educação de Suzano sobre volta

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, disse que não há condições para retornar às aulas no momento. Ele também afirmou que as autoridades de saúde precisam ter voz neste momento. As declarações foram dadas durante o DS Entrevista.

Bassini reforça uma declaração dada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) durante coletiva de inauguração do Centro Unificado de Serviços Norte, na última sexta-feira (31). Na ocasião, o chefe do Executivo suzanense disse que as aulas “só voltariam se o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da cidade autorizasse”.

O secretário, que também é coordenador da Câmara Técnica do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), afirmou que a região tem que se pautar pelas autoridades de saúde e que “não serão as opiniões das pessoas da educação que vão determinar o retorno às aulas”.

“Todos querem voltar às aulas em condições normais, mas não estamos nessas condições. Quem pode falar sobre retomada é a saúde. Vivemos uma crise sanitária e essas autoridades têm conhecimento sobre o comportamento do vírus e sobre pandemias. Elas vão nos dar um norte”, destacou o secretário. O governo do Estado estimou retorno às aulas para o dia 8 de setembro, caso todas as regiões de São Paulo estejam na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização por mais de 28 dias. Suzano conta com cerca de 10 mil alunos do Ensino Fundamental I na rede pública estadual na cidade, e 26 mil estudantes na rede pública municipal.