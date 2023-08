Educação reaproxima pai e filho em curso de Direito

O Dia dos Pais (13 de agosto) este ano vai ser de comemoração para a família de José Carlos Soares da Silva, 63 anos, e Joel Soares da Silva, 33 anos, pai e filho, respectivamente, e estudantes de Direito do Unipiaget. Eles estavam sem se falar há algum tempo, mas a proximidade trazida pelo curso no centro universitário uniu novamente os dois.

“A Unipiaget une mesmo, nos uniu literalmente”, diz Joel, fazendo um trocadilho e continua: “Nós ficamos um tempo sem ter contato e aqui nos reaproximamos de novo. Hoje eu estou no quarto semestre, estudando pela manhã, e ele, no segundo, com aulas à noite”, conta.

José Carlos é aposentado e está muito feliz em poder cursar Direito no Unipiaget, local onde seu sonho de juventude aos poucos está se tornando realidade. “Quando tinha 23 anos, resolvi casar. Tive 9 filhos e nesta fase meu sonho caiu por terra, mas eu perseverei. Após todos casados, agora com 63 anos, resolvi ingressar nesta faculdade para concluir um sonho antigo. Fácil não é, mas todas as coisas posso Naquele que me fortalece. A força vem do Senhor. Com fé em Deus vou concluir. Se você tem um sonho que não foi concluído, coloque sua fé em Deus que mais cedo ou mais tarde você vai alcançar”, finalizou.

A coordenadora do curso de Direito, Dra. Patrícia Braga, foi quem recebeu o senhor José no começo do primeiro semestre. “Apesar deles estarem brigados, ele se apresentou como pai do Joel, o que demonstra o amor pelo filho”, cita a professora.

Se o aposentado tem orgulho de Joel, a recíproca é verdadeira. O estudante conta que um dia chegou na sala de aula e viu o pai ali sentado, já idoso. “Me emocionei e vi que nunca é tarde para realizar um sonho. Ele passou por muitas dificuldades na vida, mas não desiste. Isso faz com que eu tenha muito orgulho dele. Ele tinha tudo para falar, ‘Não vou voltar a estudar, porque sou idoso’, mas ele faz o contrário, mostra para todo mundo que não tem idade. Meu pai é um guerreiro, um valente mesmo”, se emociona.

O estudante conta que até pensou em fazer medicina veterinária, mas o amor pelo Direito falou mais alto. “Eu recomendo o curso do Direito no Unipiaget. Tenho recebido todo o suporte dos professores. A estrutura é invejável. Eu tenho muito orgulho de estudar aqui. Eu amo o Unipiaget”.



Ele destaca como diferenciais do centro universitário, os professores, as aulas 100% presenciais e a estrutura. “Os professores são demais. Eu já tive a oportunidade de começar o curso de Direito em outra faculdade e foi frustrante. Esta é uma segunda tentativa. E eu tenho logrado êxito graças aos professores, porque são pessoas com senso de humanização como eu nunca vi. Já passei por uma crise de ansiedade e a pró-reitora Poliana veio falar comigo, me deu aquela injeção de ânimo, me motivou e aquele acolhimento foi um gás pra eu continuar. Isso é muito importante. Esse é um diferencial também da instituição, que eu indico”, salienta.

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas Joel já sonha com a formatura do senhor José Carlos. “Meu pai é uma inspiração pra mim em todas as áreas e eu agradeço a Deus por sua vida. Espero que a gente se forme, pois este será um momento ímpar em nossas vidas. Vê-lo com aquele canudo, vestindo roupa de formatura, vai ser algo lindo”, finaliza.