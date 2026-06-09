Educação recebe comitiva de Salesópolis para apresentar biodigestor em escola municipal

Referência em sustentabilidade e formação cidadã na rede de ensino, Suzano recebeu uma comitiva da Secretaria de Educação de Salesópolis para apresentar as práticas desenvolvidas na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique. O objetivo do grupo era conhecer o funcionamento do biodigestor da unidade e acompanhar os trabalhos de plantio, colheita, reciclagem e compostagem realizados com a participação dos estudantes.

A comitiva foi recebida pela secretária municipal de Educação, Renata Priscila; pelo diretor da escola, Erly Pereira; e pela coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos, Sueli Stuchi. O grupo de Salesópolis era formado pela secretária de Educação, Andrea Souza; pela diretora pedagógica, Elisabete Urizzi; pela diretora administrativa, Bianca Freire; pela diretora da escola onde também deverá ser implantado um biodigestor, Lilian Pereira; pela servidora da unidade Patrícia Franco; e pelas técnicas de ensino fundamental Roberta Caetano e Miriam Melo.

Durante a visita, os visitantes puderam entender como o equipamento funciona, de que forma ele é integrado à rotina pedagógica e quais possibilidades oferece para o desenvolvimento de ações ambientais dentro da escola. O grupo também conheceu a horta cultivada pelos próprios alunos, com apoio dos professores, e acompanhou parte das atividades desenvolvidas no espaço.

A EM Professora Célia Pereira de Lima é polo do projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido desde 2024. A iniciativa, que segue em expansão dentro do programa “Escolas Sustentáveis de Suzano”, já impactou diretamente mais de 3,2 mil pessoas, entre alunos, famílias, equipe profissional e parceiros comunitários.

O projeto nasceu da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que viabilizou a implantação do biodigestor escolar. A iniciativa foi a única ação consorciada do Estado de São Paulo habilitada para receber repasse do governo federal nesta área.

O biodigestor transforma resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante. A estrutura da escola também conta com cisterna para reuso de água, horta permanente, viveiro pedagógico e ponto fixo de reciclagem e compostagem, formando um ecossistema educativo sustentável dentro da unidade.

O biogás produzido pelo equipamento é utilizado em atividades pedagógicas, como o preparo de pipoca e chás para os alunos. Já o biofertilizante é aplicado na horta escolar e também distribuído às famílias. Com o projeto, cerca de 6,5 toneladas de resíduos orgânicos deixam de ser enviadas a aterros por ano, enquanto aproximadamente 800 quilos de materiais recicláveis recebem destinação correta todos os meses.

Outro ponto que chamou a atenção da comitiva foi o envolvimento direto dos estudantes em todas as etapas do processo. Na unidade, os 730 alunos participam das ações, do plantio à colheita, com 100% das turmas contempladas pelo segundo ano consecutivo, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A prática também tem gerado reflexos fora da escola, com mudanças nos hábitos alimentares das famílias a partir da inclusão de hortaliças frescas no dia a dia.

A secretária de Educação de Salesópolis destacou a importância da visita e agradeceu pela receptividade da equipe de Suzano. “Viemos conhecer de perto uma experiência que já tem resultados concretos e que pode servir de inspiração para outras redes de ensino. É muito importante ver como a sustentabilidade pode ser trabalhada de forma prática, envolvendo os alunos, os profissionais da escola e as famílias. Saímos daqui com muitas ideias e muito aprendizado”, afirmou Andrea Souza.

O diretor da EM Professora Célia Pereira de Lima relembrou o início do projeto e reforçou o papel da escola na construção de uma consciência ambiental desde a infância. “Esse trabalho começou com o envolvimento da equipe e foi ganhando força com a participação dos alunos. A escola precisa ser esse espaço de vivência, onde todos colocam a mão na massa, aprendem fazendo e entendem, na prática, a importância de cuidar do meio ambiente”, destacou Erly Pereira.

A secretária de Educação de Suzano ressaltou que a visita de representantes de outro município reforça o reconhecimento das ações sustentáveis desenvolvidas na rede. “Suzano tem investido em projetos que unem aprendizagem, sustentabilidade e cidadania. Quando uma escola transforma resíduos em energia, produz alimentos, envolve os estudantes e ainda inspira outros municípios, mostramos que a Educação tem um papel essencial na formação de pessoas mais conscientes, responsáveis e comprometidas com o futuro”, disse Renata Priscila.