Educação recebe equipamento para inclusão de crianças com deficiência

A Secretaria de Educação de Suzano conta com um novo equipamento de inclusão na rede municipal de ensino. O Teclado Inteligente Multifuncional (TiX) foca no desenvolvimento motor e cognitivo de alunos com deficiências físicas e intelectuais e paralisia cerebral. A expectativa é de que, a partir de março, as Escolas Municipais Odário Ferreira da Silva (Jardim Belém) e Professora Neyde Pião Vidal (Parque Buenos Aires) recebam o projeto-teste com crianças entre seis e oito anos de idade.



O aparelho oferece todas as funções de teclado e mouse com acessibilidade. São 11 teclas sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo pelo piscar dos olhos. Em conjunto com o software Simplix e seus acessórios, o TiX compõe uma plataforma de autonomia e inclusão para pessoas com limitações motoras, que serão capazes de controlar e se comunicar por meio de um computador.



Em Suzano, o equipamento poderá ser utilizado com alunos da educação infantil, a partir dos cinco anos, e do ensino fundamental. O aparelho, em período de teste de três meses, foi oferecido pela própria empresa fabricante sem custos à administração municipal. A iniciativa partiu dos profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da cidade, sendo que cinco deles passam por treinamento e formação sobre o uso do teclado.



O secretário Leandro Bassini disse que o êxito na fase de testes será parâmetro para a ampliação do projeto. “Vamos observar se o aparelho atende às necessidades e se vai contribuir no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Se o grupo obter ganhos, tanto em questão de comunicação como no processo de aprendizagem, será analisado como desenvolver esse projeto, adquirindo mais equipamentos e treinando outros profissionais”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conhecer de perto a nova tecnologia proposta na sede da pasta. “Toda inovação é bem-vinda, se for para fazer o bem e contribuir com o desenvolvimento das nossas crianças. A fase de testes é fundamental para avaliarmos a funcionalidade deste sistema, que foi apresentado à equipe do AEE durante um congresso. Parabenizo a iniciativa dos funcionários da Educação, que sempre prezam pela melhoria constante da qualidade do ensino oferecido”, disse o chefe do Executivo.