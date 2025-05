Educação reforça qualidade do ensino com oferta de chromebooks para alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação segue promovendo o uso de chromebooks para alunos da rede municipal. Os equipamentos, que começaram a ser adquiridos em janeiro de 2022, na gestão Rodrigo Ashiuchi, possibilitam acesso a plataformas como Matific para melhor aprendizado da matemática e implementação do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que permite o monitoramento das habilidades indicadas para cada série.

Ao longo dos últimos três anos, já foram adquiridos 4.096 aparelhos pela Prefeitura de Suzano, que passaram a ser totalmente inseridos na oferta de ensino, o que tem colaborado com o desenvolvimento das crianças. Os equipamentos dinamizam a rotina acadêmica e dão suporte para conteúdos cada vez mais interativos e atraentes para os pequenos.

No caso da Matific, que foi criada para fornecer uma experiência matemática de alta qualidade para cada criança, o chromebook oferece as condições necessárias para que a ferramenta proporcione uma aprendizagem personalizada e adaptativa, com atividades matemáticas projetadas por especialistas da área. Por esse instrumento, os educadores ainda podem desenvolver o raciocínio junto aos estudantes, os ensinando a passar de uma fase no jogo, por exemplo. As operações necessárias para vencer cada etapa são demonstradas simultaneamente.

No caso do Simaeb, os chromebooks garantem que a Educação promova, com mais facilidade, uma avaliação digital no início e no final do ano letivo, já que passa a ser possível disponibilizar os conteúdos em formatos on-line e off-line. Com isso, a pasta passa a ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes.

Os resultados advindos desse instrumento auxiliarão nas tomadas de decisão no âmbito das unidades escolares e contribuirão com a melhoria da qualidade do ensino da rede a partir do levantamento de dados, que podem garantir formações específicas de professores e construção de projetos relacionados aos investimentos pedagógicos e referentes à recuperação das aprendizagens não consolidadas.

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães reforçou que, com os chromebooks, a pasta consegue transformar cada sala de aula em um pequeno laboratório de informática. “Podemos desenvolver novas atividades pedagógicas que antes não eram possíveis, utilizando recursos lúdicos para impulsionar o interesse e o envolvimento dos alunos. A tecnologia empregada expande ainda mais o potencial de aprendizado das crianças”, pontuou a secretária

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração municipal tem se empenhado em oferecer aos profissionais e aos estudantes o que há de mais avançado em termos de tecnologia voltada ao ensino. “Nossas políticas públicas buscam aliar a aquisição de recursos tecnológicos à capacitação dos educadores como uma forma de valorização dos profissionais da área. A Educação de Suzano se fortaleceu na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue avançando cada vez mais, sempre focada na qualidade do ensino”, concluiu o chefe do Poder Executivo suzanense.