Educação registra 1,5 mil solicitações para o Passe Livre Estudantil em cinco dias

A Secretaria Municipal de Educação registrou 1,5 mil solicitações para o programa Passe Livre Estudantil na primeira semana de abertura de inscrições. Cerca de 10% da demanda já foi analisada pela pasta e 50 pedidos foram deferidos, ou seja, cumpriram os requisitos exigidos para a garantia do benefício. Por meio do site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre, outros interessados ainda podem pleitear a gratuidade no transporte público até o dia 30 de abril. A expectativa é de que 2,5 mil munícipes possam ser contemplados neste semestre.

Para ter acesso ao benefício, seja pela primeira vez ou em caso de renovação, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário por pessoa, comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

No site, o aluno deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2024” e inserir o CPF. Em seguida, deverão ser informados os dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Depois de preencher a ficha, o aluno deve salvar e imprimir o formulário, o encaminhando para validação da instituição de ensino. Após isso, o solicitante precisa enviar o formulário completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado, bastando ao interessado aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal. O atendimento ao aluno começa somente após a aprovação dos documentos digitalizados no endereço eletrônico, conforme cronograma publicado no acesso dos usuários.

Caso tenha dificuldades para solicitar o Passe Livre Estudantil, o usuário pode acessar a seção “Dúvidas Frequentes”, que disponibiliza um vídeo tutorial contendo o passo a passo para realizar a inscrição do benefício e, ainda, o cronograma completo das etapas no semestre e as exigências no momento do envio da documentação.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, ressaltou que a administração municipal está mobilizada para atender os estudantes que têm o direito à gratuidade. “A nossa missão é pensar de que forma podemos potencializar o desenvolvimento dos estudantes da cidade e isso inclui fatores externos à sala de aula, como o deslocamento às instituições de ensino. Estamos sempre atentos às necessidades da população, promovendo as condições adequadas para facilitar o acesso dos estudantes à educação”, pontuou Bassini.