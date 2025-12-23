Educação registra mais alunos no ensino fundamental e mais refeições em 2025

A Secretaria de Educação de Suzano fechou o balanço de ações realizadas em 2025 registrando aumento da quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental e também no número de refeições produzidas nas unidades da rede municipal. A pasta ainda proporcionou projetos especiais que agregaram no aprendizado dos estudantes e qualificaram educadores com formações específicas.

A pasta ainda deu suporte para os mais de 26 mil alunos da rede municipal, que receberam kits com lápis de cor, caderno, cola e giz de cera, além de uniformes escolares compostos por camisetas de manga curta, camiseta de manga longa, bermuda, calça e jaqueta. A parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) permitiu que a proposta educacional da prefeitura contasse com o suporte do material didático oferecido pela entidade, que disponibiliza ao professor uma gama de conteúdo para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento.

Ao longo do ano, o trabalho contemplou as 6.506 crianças matriculadas em creches; os 7.327 alunos da pré-escola; os 131 da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e os 12.763 matriculados no ensino fundamental - 276 a mais do que registrado em 2024. Com relação à alimentação escolar, foram ofertadas 2 milhões de refeições a mais do que a média registrada nos últimos anos. Em 2025, foram 15,4 milhões produzidas, contra 13,4 milhões contabilizadas em 2024.

Vale destacar que todas as refeições são preparadas pelas cozinheiras da pasta com base nos cardápios definidos pelas nutricionistas, levando em consideração os requisitos e os nutrientes para cada faixa etária e segmento, como creche, pré-escola e ensino fundamental. Além disso, também são seguidos os parâmetros oficiais estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação.

Na parte operacional, também há equipes de manutenção disponíveis para atender as cozinhas das escolas em caso de necessidade. Cerca de 70% das hortaliças e dos legumes adquiridos para o preparo vêm da agricultura familiar, que passam por verificação de qualidade antes de serem distribuídos para as escolas.

Projetos

Os estudantes se mobilizaram com as iniciativas que despertaram suas habilidades e reforçaram os conhecimentos adquiridos em sala de aula, a partir das propostas do “Suzan Games”, do “Educando pela Cidade”, do “Fest Voz”, do “Projeto Educador Ambiental Mirim”, do “Projeto para Ler e Escrever”, entre outros.

O “Suzangames” foi desenvolvido em parceria com a plataforma Matific, plataforma que busca fortalecer o aprendizado da matemática entre os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal. Com 300 crianças na grande final, o evento potencializou o protagonismo estudantil e incentivou a utilização da Matific como ferramenta pedagógica integrada ao planejamento dos professores.

A Educação também proporcionou passeios especiais, que mobilizou 13.719 estudantes de todas as escolas municipais. Eles saíram das unidades para conhecer vários espaços de Suzano, como Casarão da Memória, Cineteatro Wilma Bentivegna, Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, centros culturais, Parque Max Feffer, Parque do Mirante, Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji e Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

Outra iniciativa de destaque foi o “Fest Voz”, desenvolvido em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi). O festival estudantil de música voltado para alunos da rede municipal de ensino teve como objetivo estimular o desenvolvimento artístico e cultural dos estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, valorizando a música como ferramenta pedagógica. Com mais de 20 escolas e 96 participantes, o programa mobilizou alunos, professores e famílias.

Paralelamente a essas atividades, a pasta também ofereceu formações pedagógicas a 2,1 mil profissionais, especialmente no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, que contemplaram professores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, diretores, articuladores comunitários, professores do atendimento educacional especializado e agentes de apoio à inclusão.

Para eles, ainda foi organizada uma grande atração: palestra com o renomado professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que atraiu 3 mil pessoas na Arena Suzano, sendo boa parte delas servidores da pasta.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, afirmou que todo o trabalho desenvolvido em Suzano tem proporcionado avanços significativos para a qualificação da aprendizagem. “Temos uma rede municipal robusta e parcerias importantes que nos dão condições de ampliar nossa capacidade de atendimento. Buscamos oferecer aos nossos estudantes as experiências mais modernas de aprendizado e garantir que nossos servidores tenham a formação adequada para conduzir as atividades de maneira correta, dentro e fora de sala de aula”, declarou Renata.

O prefeito Pedro Ishi destacou que os projetos desenvolvidos no ano reforçaram a proposta da Educação. “Os alunos se sentem ainda mais motivados para aprender e desenvolver suas habilidades com todas as iniciativas que temos organizado na rede municipal. Estamos oferecendo mais do que uma boa estrutura nas escolas e educadores capacitados. Temos trabalhado as potencialidades de cada estudante, e realizando parcerias que possam ampliar as possibilidades de atuação dos nossos professores, com os projetos de música, escrita e aqueles voltados ao meio ambiente”, ressaltou o chefe do Executivo.