Educação segue com projetos que promovem cidadania a alunos da rede municipal

A Secretaria de Educação de Suzano segue atuando na promoção da cidadania e da segurança dos alunos da rede municipal de ensino. A pasta mantém três projetos em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros tendo como objetivo formar alunos com atividades que potencializam as relações com a sociedade e os instruem sobre a segurança pessoal e das pessoas próximas.

Um destes projetos é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, da GCM, que neste ano está sendo realizado em cinco escolas. O programa tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem entorpecentes e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, potencializando suas relações dentro da sociedade. As aulas especiais abordaram respeito, disciplina, combate aos entorpecentes, cidadania, entre outros temas.

As escolas que estão recebendo o projeto são Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal; Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya; Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca; Professora Mônica Sonia Franco Pinheiro Maida, no bairro dos Moreiras; e Antonio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena. A capacitação começou entre 5 e 7 de março nestas unidades e está prevista para ser concluída em 5 e 7 de maio, formando 485 alunos de 18 turmas dos 4ºs e 5ºs anos do ensino fundamental.

Outra iniciativa que visa a promoção da cidadania para os alunos é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), realizado em parceria com a Polícia Militar. Quatro escolas estão recebendo as atividades, formando alunos dos 5ºs anos: Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, no Jardim Monte Cristo; Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente; Sérgio Simão, no Jardim Europa; e Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista.

O Proerd é ministrado por policiais militares voluntários capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes, comunidades e foca na prevenção do uso de drogas, álcool e tabaco por parte de alunos em idade escolar, bem como à não violência, resistência às más companhias e ao acionamento dos pais quando necessário. No total, as quatro escolas vão formar, ao final do curso, 438 alunos em 20 de junho.

Por sua vez, o “Bombeiro na Escola”, realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros de Suzano, ocorre em duas unidades neste ano: Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique; e José Celestino Sanches, no Jardim Varan. Assim como os outros dois projetos, este está sendo voltado para estudantes dos 5ºs anos, tendo sido iniciado no dia 28 de fevereiro. Cada turma recebe o curso em duas quartas-feiras, cada uma com duas horas de aulas teóricas e práticas com previsão de conclusão na segunda quinzena de abril.

O programa confere instrução acerca de segurança no lar, riscos potenciais, remédios, produtos de limpeza, equipamentos, fios elétricos, afogamentos, acidentes de trânsito e outros e, neste ano, está sendo ministrado pela cabo da Polícia Militar, Lara Borges Bachur. Ao final, o curso vai formar 145 alunos na escola Célia Pereira de Lima e 141 na José Celestino.

O secretário Leandro Bassini reforçou a importância das parcerias para a promoção da cidadania nas escolas e pontuou a necessidade de se pensar em segurança e no cuidado com as relações desde cedo. “São três grandes projetos que temos com os alunos da rede municipal. A idade do 5º ano, entre os 10 e 11 anos, é importante para mostrar o caminho correto que ela precisa seguir. São instruções importantes que podem determinar o destino de uma criança. Por isso somos muito gratos à GCM, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar pelo trabalho que realizam com nossos alunos da rede”, enalteceu o chefe da pasta.