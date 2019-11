Educadora financeira dá dicas para economizar gastos neste fim de ano

Com as festas de final de ano se aproximando, planejar os gastos nessa época do ano é essencial para não acumular dívidas. A palestrante e educadora financeira, Odete Reis, também colunista do DS, dá dicas para economizar dinheiro em meio ao cenário de datas comemorativas.

Durante o programa DS Entrevista, Odete explicou que é importante falar sobre planejamento financeiro, principalmente, no final do ano. Ela acredita que com a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS/Pasep a população está recebendo mais dinheiro, além do pagamento do 13º salário. "Aquece a economia. Esse dinheiro precisa ser usado com consciência. É necessário planejamento, controlar impulsos. As pessoas precisam saber diferenciar o que precisam e o que querem comprar", diz Odete.

Odete afirma que a maioria da população se endivida porque não possui uma reserva financeira. "É importantíssimo que a população guarde um pouco para janeiro do ano que vem. Sempre costumo falar para guardarem 10% do salário". A educadora pontuou que o cidadão precisa fazer um planejamento com a quantidade de dinheiro que pode gastar. "Final do ano são muitos presentes. A pessoa deve fazer uma lista de presentes e a quantidade de dinheiro que essa pessoa pode gastar, dentro do próprio orçamento, para não acarretar em mais dívidas"

Além dos presentes de final de ano, Odete conta que há desperdício em relação às ceias de Natal. "Percebo desperdício. Na minha família, diminuímos a cada ano, pois estávamos desperdiçando muita comida. Fazemos um comparativo com o ano anterior para não jogar nada fora e, consequentemente, gastar menos também". Odete diz que a população precisa fazer pesquisas quanto aos preços e comprar apenas o necessário.

INTERNET

A educadora afirma que as compras pela internet proporcionam mais facilidade a população, além de ser boa para pesquisa de valores. "A internet é muito boa para a pesquisa. Conseguimos encontrar um produto por um valor menor e esse produto pode estar disponível para retirada em loja física. É preciso ter organização e antecipação quanto aos finais de ano". Odete ressalta que a procura deve ser feita em empresas e sites seguros.

13º SALÁRIO

O 13º salário não deve ser usado para, por exemplo, compra de presentes nas festas de final do ano, segundo a educadora. Ela explica que se a pessoa estiver com dívidas, é indicado que ela use o 13º para pagar toda ou uma parte dessa dívida. Odete diz que o cidadão precisa ter consciência financeira e não gastar mais do que deve. "Dou palestras em empresas e há uma certa preocupação dos empresários com os funcionários. Justamente por conta das dívidas".