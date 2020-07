Educadores de Suzano vão participar de curso sobre mediação de conflitos em ambiente escolar

Mais de 900 profissionais da rede municipal de ensino receberão a partir deste mês um curso especial sobre mediação de conflitos em ambiente escolar. A capacitação à distância destinada a profissionais de 33 unidades é oferecida por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Suzano e o Instituto Cultiva.

Na última segunda-feira (30/06), o chefe da pasta, Leandro Bassini, e representantes da entidade realizaram uma videoconferência para tratar do projeto “Prevenção à Violência Escolar: Implantação das Comunidades Educadoras”,

iniciado em julho de 2019, e da iniciativa de qualificação. A reunião virtual também contou com a participação de professores, coordenadores pedagógicos, diretores e funcionários.

O curso tratará, a partir do próximo dia 7 (terça-feira), da violência no ambiente das escolas no contexto contemporâneo e de como mediar conflitos. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foi escolhida a plataforma de ensino à distância (EAD) para manter as medidas de distanciamento social.

No total, serão três módulos: “Conceitos e relaçõesinterpessoais”, “Histórico da mediação de conflitos e marcos legais” e “Estratégias para a construção de uma cultura de paz”. O curso terá duração de 30 horas. O primeiro módulo deve ser encerrado no dia 21 de agosto. Está previsto um segundo curso com o tema “Educação sócio-emocional”, com início previsto para 31 de agosto e a conclusão para a primeira quinzena de outubro.

O secretário, que participou dos encontros iniciais com educadores para o início da capacitação, afirmou que esse tipo de formação é fundamental. “A segurança e a boa convivência não são conquistadas por meio apenas da implantação da infraestrutura, mas também pelo entendimento de toda a comunidade escolar sobre suas necessidades e diferenças”, afirmou Bassini.