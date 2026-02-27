Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/02/2026
Cidades

Educadores são capacitados em programa que desenvolve leitura e escrita na rede municipal

Formação teve início no último sábado (21/02), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, sob condução de profissionais da Unifesp e da Unicamp

27 fevereiro 2026 - 17h14Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Os especialistas da equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Suzano iniciaram, no último sábado (21/02), o processo de capacitação do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), com o objetivo de aprimorar o trabalho que é desenvolvido nas escolas municipais para alunos de quatro e cinco anos.

A iniciativa, que será realizada mensalmente até setembro no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, tem como objetivo assegurar uma formação continuada que qualifique teórica e metodologicamente os participantes para fortalecer práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita, respeitando as especificidades da infância e da educação infantil.

As orientações estão sendo conduzidas por técnicos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que reforçam os conhecimentos junto aos especialistas, para que estes possam compartilhar os conteúdos nas escolas para mais de 200 profissionais.

Os tópicos que serão aprimorados ao longo deste processo desenvolverão a oralidade; a leitura e a literatura Infantil; a escrita e a cultura escrita; as práticas pedagógicas na educação infantil; o letramento e a alfabetização; e a formação docente.

Neste conjunto de temas, a oralidade se relaciona com a escuta ativa e a ampliação do repertório comunicativo das crianças; a leitura e a literatura infantil busca o incentivo à leitura na primeira infância, contação de histórias e familiarização com o livro; e a escrita e a cultura escrita preveem introdução da função social da escrita, letramento e o trabalho com o nome próprio e textos no cotidiano.

Por sua vez, as práticas pedagógicas na educação infantil têm o papel de ressignificar saberes, com valorização do brincar e da interação; o letramento e a alfabetização se conectam com o desenvolvimento de bases para a alfabetização, respeitando a singularidade e os direitos de aprendizagem da criança de 4 e 5 anos; e a formação docente incentiva uma reflexão sobre o papel do professor ao compartilhar experiências e metodologias de ensino.

Todas as discussões buscarão qualificar a presença da leitura e da escrita no cotidiano, garantindo experiências mais significativas com livros, histórias e diferentes usos sociais. A principal mudança está na intencionalidade pedagógica: mais leitura literária de qualidade, mais contato com diversos portadores de texto e mais situações reais em que a escrita faça sentido para a criança.

Afora a proposta da formação, Suzano está tendo seu trabalho reconhecido em âmbito nacional por ter sido escolhido pelo Ministério da Educação para ser uma das cidades polos no contexto regional, que reforça o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Já neste primeiro encontro, também participaram profissionais de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, afirmou que o programa tem como objetivo assegurar que a formação dos profissionais da educação infantil seja compatível com as diretrizes do MEC. “O ganho é ampliar o repertório cultural, fortalecer a oralidade, a imaginação e a compreensão de que a escrita tem função social. Isso constrói bases mais sólidas e respeitosas para o processo de alfabetização no tempo adequado”, declarou a titular da pasta.

 

