Eficiência Solidária contempla Alto Tietê com 94.755 lâmpadas de LED

O projeto Eficiência Solidária da EDP São Paulo, empresa distribuidora de energia da região, contempla sete cidades do Alto Tietê com 94.755 lâmpadas de LED. O projeto teve início em 2017 e se estende até o dia 28 deste mês em Mogi das Cruzes. De acordo com a concessionária, cerca de 20 mil consumidores ainda serão beneficiados com o projeto.

Suzano, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Salesópolis já foram contempladas com o projeto e atualmente o Eficiência Solidária atua em Mogi. Ao todo, desde 2017, 144 mil lâmpadas foram substituídas dos moradores de 15 cidades e 30 instituições sociais beneficiadas em toda a área de atuação da EDP (28 municípios no Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo).

Segundo a EDP, a economia de energia gerada com a substituição foi de 5.642 megawatts-hora/ano (MWh/ano). Para se ter ideia, esse número corresponde ao abastecimento anual de aproximadamente 2.350 residências.

"Todas as lâmpadas entregues pelos clientes no momento da substituição foram destinadas ao descarte ecologicamente correto. Todas as cidades contempladas: Biritiba Mirim, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Jambeiro, Monteiro Lobato, Poá, Potim, Salesópolis, Suzano e Tremembé. Além destas mencionadas, em 2019, quatro cidades estão fazendo parte do ciclo do projeto, são elas: Guaratinguetá, Taubaté, São Sebastião e Mogi das Cruzes, totalizando mais 60 mil lâmpadas disponíveis", informou a EDP em nota.

A EDP classifica essa ação como uma forma de contribuir com a economia na conta de energia, além do incentivo para a utilização correta de forma segura da energia elétrica, para que desperte a importância no cotidiano da população sobre a eficiência energética que, por meio de lâmpadas de LED, é mais durável e sustentável.