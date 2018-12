Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana ganha participação de Conselhos Municipais

Suzano realizou, na tarde desta segunda-feira (10), uma reunião temática sobre a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Realizado na sede da Câmara de Vereadores, o encontro teve como objetivo apresentar o documento e acolher sugestões dos membros dos conselhos municipais.

O debate, que faz parte do cronograma de trabalho e atende à Lei Federal 12.857/2012 sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, contou com a participação de membros das Secretarias Municipais de Transporte e Mobilidade Urbana e de Segurança Cidadã, bem como dos Conselhos Municipais de Transporte, de Meio Ambiente, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.

Entre os principais temas debatidos, estão as questões de acessibilidade de idosos e de pessoas com deficiência junto ao sistema de transporte público; do espaço destinado aos ciclistas dentro da malha urbana - onde Suzano conta com um dos maiores bicicletários dentro da Estação de trem; da necessidade de educação de trânsito junto a motoristas, pedestres e ciclistas; e o espaço dedicado para pedestres nos principais corredores de trânsito da cidade. O encontro também falou sobre os desafios de mobilidade nos principais corredores de tráfego das regiões central, norte e Sul.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, a composição do Plano segue tanto as contribuições da sociedade civil, obtidas por meio de questionários abertos ao público ao longo do ano, quanto por meio de levantamentos promovidos pela administração municipal, que avaliou as condições tanto das vias e sua eficiência.

“A participação popular é fundamental para a composição da peça que será encaminhada à Câmara Municipal em 2019. Não existe uma ‘fórmula pré-fabricada’ para um Plano de Mobilidade Urbana. É preciso que ele esteja completamente confortável à realidade dos moradores e seus anseios para o presente e para o futuro”, afirmou Galo.

A próxima etapa do Plano de Mobilidade envolverá reuniões setoriais nas regiões norte e Sul da cidade. Estes encontros vão anteceder a primeira Audiência Pública, que tratará dos diagnósticos realizados pelo Poder Público. A previsão é de que o processo de elaboração do Plano Municipal seja concluído no primeiro semestre de 2019.