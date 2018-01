Eleição deste ano terá 6,7 mil eleitores a mais do que em relação a 2014

O eleitorado suzanense cresceu 3,2% em relação às últimas eleições gerais de 2014. O índice passou de 204,1 mil votantes para 210,8 mil eleitores, contabilizados na última atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em novembro de 2017. Em comparação ao pleito de 2010, quando o eleitorado da cidade era de 186,3 mil, o número é 13,1% maior. O acréscimo é de 24,5 mil novos votantes para as eleições deste ano que deverá eleger o novo presidente do país em outubro, bem como os cargos de governador, senador e deputados estaduais e federais.

Atualmente, a 181ª zona eleitoral é a mais populosa do município, com 113,3 mil eleitores. Já a 415ª zona contabiliza 97,5 mil suzanenses. Nas últimas eleições gerais, em 2014, a cidade elegeu a Marina Silva (REDE, na época candidata pelo PSB) como presidenta, com 52,4 mil votos no primeiro turno. Contudo, no segundo turno, Aécio Neves (PSDB) foi a escolha de Suzano, com 89 mil votantes. Dilma Rousseff (PT) levou a melhor no país, ocupando a presidência pela segunda vez com 54,4 milhões de votos em todo o Brasil.

Há oito anos, em 2010, o páreo-duro da petista foi com José Serra (PSDB). Em Suzano, Dilma foi eleita no primeiro turno, com 57,6 mil votos contra 53,2 mil de Serra. Já no segundo turno, o tucano superou a presidenta por apenas 3,6 mil eleitores de diferença. Naquele ano, Estevam Galvão (DEM), José Cândido (PT) e Rodrigo Ashiuchi (PR, na época candidato pelo PSL) foram os candidatos a deputados estaduais mais votados pela cidade. Apenas Ashiuchi não foi eleito.

Nas últimas eleições de 2014, o suzanense mais uma vez elegeu Estevam para deputado, com 33 mil votos. Assim como a escolha para âmbito federal foi para Celso Russomanno (PRB), Serra para senador e Geraldo Alckmin (PSDB) de novo no comando do governo estadual.

2018

O pleito deste ano, previsto para 7 de outubro, promete ser polarizado em todo o país. Com pré-candidaturas já confirmadas e intenções de votos esboçadas, alguns personagens antigos da política nacional devem entrar novamente na corrida, assim como novos nomes aparecem à cadeira da presidência.

Entre eles, o ex-presidente Lula (PT) lidera o cenário, embora possa ser barrado caso seja condenado em segunda instância pela Justiça Federal, ainda neste mês. Jair Bolsonado (PSL) também apresenta intenções de voto. O candidato se filiou ao Partido Social Liberal na última sexta-feira, após a parceria com o PEN-Patriota fracassar.