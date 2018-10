Eleição: indústria e comércio têm esperança de novos investimentos

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) e o Centro das Indústrias do Alto Tietê (Ciesp) afirma que o atual momento é de esperança.

A votação superior do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), porém, não é vista negativamente pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Fernando Cezar Fernandes. Segundo ele, a projeção é que a situação seja a mais positiva nos próximos anos.

"Se realmente for feito o que foi dito (investimentos para a região) será bem-vindo. Temos de aguardar. Sabemos que todo tipo de ajuda é excelente, principalmente quando falamos do setor comercial. Com a melhora, irá puxar melhorias em outros também", disse.

Para Fernandes, é preciso que a população cobre mais investimentos em todos os tipos de setores (saúde, educação, segurança e etc).

"É preciso que ele (Bolsonaro) mude o cenário de setores que estão parados ou estagnados. Como dito antes, assim, a situação do país muda e o emprego retorna".

Já o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) José Francisco Caseiro, o presidente eleito tem uma responsabilidade imensa com o Brasil, cuja população demonstrou nas urnas a esperança de mudanças.

"Não será uma tarefa fácil, mas a expectativa é de que o presidente eleito coloque os interesses do Brasil acima de tudo e que tenha um governo íntegro, com uma equipe técnica que se volte para as mudanças urgentes que o País precisa e com alianças que sejam positivas para a retomada do crescimento. Ele já sinalizou pela reforma da Previdência e esperamos que realmente consiga fazer a diferença", opinou.

No Estado, Caseiro destacou que o governador eleito para São Paulo tem a missão de fortalecer a relação com os municípios e de impulsionar o desenvolvimento. "São Paulo é o principal estado brasileiro e precisa de investimentos em infraestrutura, assim como um plano de ações que permita a expansão de empresas instaladas e a implantação de novas, de forma a propiciar a geração de emprego e renda nas cidades", disse.