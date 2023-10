Eleição para definição dos novos conselheiros tutelares será neste domingo

A eleição que definirá os dez novos conselheiros tutelares de Suzano será realizada neste domingo (1) e todos os moradores com mais de 16 anos e que estão em dia com a Justiça Eleitoral terão direito a votar em um dos 17 candidatos.

São disponibilizados três polos regionais que concentram todos os locais de votação nas três regiões da cidade. É preciso levar um documento de identidade com foto e título eleitoral para votar. O pleito será conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), com apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano.

O polo da região central ficará situado na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Centro), o polo da região sul será na Escola Estadual Dr. Anis Fadul (rua Benedito José Rangel 95 - Vila Rica) e o polo da região norte sediará as atividades na Escola Estadual Maria Elisa de Azevedo Cintra (rua Presbítero Benedito de Oliveira, 61 - Jardim Dona Benta). Para saber em qual dos três polos o eleitor votará de acordo com a escola, basta acessar o link bit.ly/CandidatosConselhoTutelarSuzano.

Os candidatos encerram o período de campanha, iniciada em 31 de agosto, nesta sexta-feira (29/09). A Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar (CECT) realizou nestes últimos dias o treinamento dos munícipes que trabalharão na eleição como presidentes e mesários.

Eles se reuniram no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, para receber as orientações necessárias e prestar o suporte necessário à população. Após as eleições, todos os candidatos eleitos passarão por um período de capacitação obrigatório, tanto para os titulares quanto para suplentes.

De acordo com as notas tiradas nas provas que foram aplicadas anteriormente, os membros poderão escolher em qual dos dois conselhos tutelares atuarão.

Locais e atribuição

O Conselho Tutelar 1 está situado na rua Barão do Rio Branco, 249, no bairro Vila Costa, e o Conselho Tutelar 2 fica na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, no Cidade Boa Vista. A partir de janeiro de 2024, quando o novo grupo será empossado, as áreas de atuação de cada conselho ficarão assim definidas: da linha férrea sentido centro até o limite com Ribeirão Pires, será a área de atuação do Conselho 1, e da linha férrea sentido região norte, será de responsabilidade do Conselho 2.

Os eleitos terão como principais atribuições o atendimento e proteção às crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados; o atendimento e orientação aos pais ou responsáveis, buscando superar as dificuldades que afetam o bem-estar das crianças e adolescentes; e requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar e do Comdicas, Carlos Alberto Santiago de Araújo, destacou a importância da eleição. “Trabalhamos ao longo deste ano para que pudéssemos chegar a esse momento, cumprindo todas as etapas que eram necessárias, dialogando com a população, orientando os candidatos e treinando os fiscais. Contamos com uma participação significativa dos munícipes, para que os candidatos eleitos possam representar uma parcela grande da população”, declarou Araújo.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a relevância do trabalho realizado pelas entidades.

“O Conselho Tutelar tem como missão representar a sociedade na proteção contra qualquer ação ou omissão do Estado ou os responsáveis legais que resultem na violação ou ameaça de violação dos direitos estabelecidos pelo ECA. Por isso, é fundamental que ocorra uma mobilização importante da sociedade no dia da eleição, que representa um momento especial para a defesa dos direitos desse público”, ressaltou.