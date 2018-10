Suzano terá mais ônibus e menos intervalos no domingo de eleições

Os ônibus municipais da região terão alterações nos horários para facilitar o deslocamento dos eleitores aos colégios eleitorais. A breve mudança é em razão das Eleições Gerais 2018, marcadas para este domingo (7).

Os ônibus municipais de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá funcionarão com um acréscimo de 10% na frota de domingo. Os intervalos entre os horários também serão menores em todas as linhas de ônibus.

"Domingo teremos reforço a partir das 8h indo até as 16h. Os intervalos de tempo também serão diminuídos para auxiliar no fluxo dos eleitores", explica a Radial Transporte, empresa responsável pelo transporte público de Suzano, Poá e Ferraz.

Os ônibus intermunicipais não terão mudanças no horário e funcionarão com o horário de domingo.

Em Suzano, a frota normal de domingo é de 45 veículos. Com as alterações, 50 carros irão operar no município, ou seja, cinco carros a mais serão disponibilizados. As linhas beneficiadas com o aumento da frota serão: linha 02 Miguel Badra/Colorado; linha 04 Vila Barros/São José; linha16 Cia Suzano/Palmeiras; linha 20 Colorado/Suzanopolis e linha 06 Terminal/Jd. Varan.

Já os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irão funcionar no horário normal de domingo, das 4 horas a meia-noite.