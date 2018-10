Eleitor votará em 40 segundos; urnas serão levadas às escolas neste sábado

Quarenta segundos. Essa é a média de tempo que o eleitor suzanense deverá levar para decidir, neste domingo (28), dia de votação do segundo turno, o próximo presidente e governador de São Paulo.

Neste sábado (27), a partir das 13 horas, 665 urnas eletrônicas serão encaminhadas aos 81 colégios eleitorais da cidade.

Os cartórios eleitorais projetam um dia tranquilo, sem filas e incidentes.

Em Suzano, na votação de primeiro turno, 10 urnas precisaram ser substituídas por apresentarem defeitos. A maior parte por causa dos botões.

Agora, o eleitor terá apenas duas escolhas. A primeira para o Governo do Estado, que terá o embate entre João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB). E, depois, à Presidência da República, o qual será marcado pela disputa de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Mesmo com menos candidatos, os cartórios reforçam que o eleitor suzanense deve votar com ' tranquilidade e consciência'.

Dicas foram enviadas, neste sexta-feira (26), aos presidentes de seções e mesários, caso identifiquem algo semelhante ao dos vídeos sobre defeitos nas urnas, que viralizaram na internet.

"A Justiça Eleitoral se empenha para que todos os interessados (eleitores) saiam satisfeitos da votação", disse a chefe da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires de Almeida.

Já a responsável pela 415ª Zona Eleitoral, Izânia Alves do Nascimento, reforça que amanhã será decidido o futuro do País e Estado. "Orientamos que votem com tranquilidade e consciência", frisou.