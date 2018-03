Eleitorado do Alto Tietê soma 1.131.291; mulheres são maioria

O Alto Tietê tem 1.131.291 eleitores aptos, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número é referente ao compilado de até fevereiro deste ano. Desse total, a maioria é mulheres. O eleitorado feminino predomina nas dez cidades da região, exceto em Salesópolis. No geral, são 538.876 homens contra 591.286 mulheres em todo o Alto Tietê. Ou seja, 52% do eleitorado da região é formado por mulheres. Outros 1.129 não informaram o sexo.

Das mulheres eleitoras, a maioria, que representa 146.258, está na faixa etária de 45 a 59 anos. Este grupo predominou na maioria das cidades, exceto em Itaquaquecetuba onde a maioria foi de mulheres de 25 a 34 anos.

No caso dos homens, o cenário, em relação a idade é o mesmo. Com maior número de eleitores entre os 45 e os 59 anos, somando 130.068 na região.

Cidades

Os números são dos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel, Salesópolis e Suzano. Destas Mogi tem o maior número de eleitores, sendo 304.367. Do total, 160.523 são mulheres e 143.540 são homens, e mais 304 que não informaram sexo.

No ranking das três cidades com mais eleitores, ainda estão Itaquaquecetuba e Suzano. Com 227.922 e 212.220, respectivamente. No município itaquaquecetubense são 119.570 mulheres e 108.241 homens. Já no suzanense são 110.820 mulheres contra 100.976 homens.

Com menor número de eleitores, Salesópolis aparece na última colocação com 15.084, sendo esta a única cidade do Alto Tietê onde o número de eleitores homens supera o de mulheres. Sendo 7.705 homens e 7.371 mulheres.

Brasil

No País, o número do eleitorado soma 146.988.142. Ou seja, o Alto Tietê representa 0,76% do eleitorado brasileiro. O panorama nacional em relação a quantidade de mulheres é igual o da região. Em todo o Brasil, elas também representam 52% do total do eleitorado. São 77.076.395 mulheres contra 69.840.200 homens, outros 71.547 não informaram.