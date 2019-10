Eleitores escolherão novos conselheiros tutelares de Suzano neste domingo

Suzano terá neste domingo (6) a eleição direta dos novos integrantes dos dois Conselhos Tutelares do município. Os eleitores irão escolher dez membros titulares – cinco para cada unidade – entre 21 candidatos. O pleito ocorrerá em três escolas públicas localizadas na região central, das 8 às 17 horas.

No total, serão utilizadas 39 urnas eleitorais. O processo de lacração foi acompanhado pelo Ministério Público e pelos candidatos na manhã desta quinta-feira (03/10), no Centro Unificado de Serviços (Centrus). Está prevista a participação de 150 voluntários do funcionalismo público municipal que atuarão como mesários e auxiliares. Cada seção receberá um manual com normas básicas, urna e cédulas.

Também nesta quinta, a Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cect-Comdicas) promoveu a última reunião de orientação aos candidatos a conselheiro tutelar.

Entre os objetivos estava esclarecer o papel dos fiscais designados para os três locais de votação: Escola Municipal Antonio Marques Figueira (rua Missionária Sara Cooper, 27) para eleitores com nome iniciado com as letras de A a I e K; Escola Estadual Professora Luiza Hidaka (rua José Corrêa Gonçalves, 120) para J e M; e Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Resende e Silva (rua Basílio Valente de Aguiar, 19) para L e de N a Z. Em todos eles haverá salas adaptadas para pessoas com deficiência.

Além de integrantes da Comissão Eleitoral, cinco integrantes do Ministério Público atuarão no acompanhamento de eleitores, candidatos e fiscais durante o período de votação. Após o encerramento da eleição, os malotes com as cédulas serão transferidos para a sede da Guarda Civil Municipal (GCM), na Vila Figueira, onde ficarão até o início da apuração, prevista para esta segunda-feira (07/10), no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro).

“A idoneidade moral deverá ser levada aonde vocês estiverem aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Há um processo na sociedade de inversão de valores e vocês deverão que tratar deste processo”, afirmou a promotora de Justiça Rita de Cássia Sakai, sobre o trabalho dos conselheiros municipais e suas responsabilidades com a comunidade.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Antônio Wenzler, o posicionamento imparcial do Poder Público é fundamental para a garantia dos direitos democráticos tanto dos candidatos quanto da população. “Iremos preservar os direitos dos concorrentes, dos eleitores e de quem está servindo ao pleito, para que nenhuma parte seja desrespeitada”, garantiu ele, ao lado do comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade.

A participação na votação dos novos integrantes dos Conselhos Tutelares de Suzano é facultativa e aberta a pessoas com domicílio eleitoral no município. Para participar, é necessário apresentar título de eleitor e documento oficial com foto.

Candidatos a conselheiro tutelar

Alana de Sá Sudatti

Ana Lúcia Ferreira da Rocha

Aparecida Dias de Oliveira

Arlete Batista de Melo Pacheco

Eduardo Júnior de Almeida Santanna

Elisangela Maria de Carvalho

Érica Aparecida Bernardo

Francisca Aparecida Xavier

Jaqueline Esteves Francisco

José João Silva

Luciene Santos Ribeiro da Silva

Maria da Anunciação de Sousa Almeida Silva

Maria de Fátima dos Anjos

Naiara Fernandes Marcato

Reginalda dos Santos

Renata Aparecida Gralha

Rita de Cassia Cavalcanti Machado

Rosemary dos Santos da Silva

Samuel Rocha de Souza

Sônia Aparecida da Silva Pimenta

Wellington Vinicius Costa