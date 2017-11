Eleitores lotam cartórios após boato de multa para cadastro biométrico

Os cartórios eleitorais de Suzano ficaram lotados durante a quarta-feira (22), após boato de que o eleitor que não realizasse o cadastramento biométrico até 7 de dezembro deveria pagar uma multa de R$ 150. Em nota de esclarecimento, a Justiça Eleitoral disse que é falsa a notícia, e que ela foi repassada por meio de e-mails e até mesmo de aplicativos celulares, como o WhatsApp.

Na 181ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Mirambava, na parte da manhã, a fila tinha mais de 60 eleitores e dobrava a esquina da via. Para acalmar a agitação das pessoas que queriam realizar o cadastramento biométrico, a chefe do cartório, Imaculada Pires de Almeida, orientava eleitor por eleitor sobre o boato. "É mentira essa notícia. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser confirmado isso. Uma pessoa, via e-mail, que depois foi repassado por aplicativos, está agindo de má fé. Alertaremos a todos para que fiquem ciente que o cadastro biométrico não será cobrado nenhuma multa", explicou.

Um dos eleitores que foi correndo até o cartório para realizar o cadastro foi o aposentado Daniel Mariano. Ele comentou que seria um absurdo se fosse verdade a notícia. "Não sei se fico feliz ou não. Vim até aqui e agora fiquei sabendo que não era oficial a informação que estavam repassando. Não poderiam fazer uma coisa dessas com a população", argumentou.

Já a dona de casa Marlene Ribeiro disse que ficou sabendo do caso pelo filho, que o avisou para não ter que pagar multa. "Na hora que meu filho me disse não pensei duas vezes para ir até o cartório. Se tivesse que pagar R$ 150 iria pesar no orçamento de casa, ainda mais que sou desempregada e tenho problemas de saúde", explicou.

Na 415ª Zona Eleitoral, a situação era a mesma que a 181ª. Mais de 50 eleitores estavam na fila para fazer o cadastro biométrico. Um funcionário do cartório informava sobre o boato. De acordo com a chefe da zona, Izânia Alves do Nascimento, 150 pessoas foram atendidas na última terça-feira, quando o boato foi iniciado. "Ficamos surpresos com o tanto de eleitores que vieram até o cartório. Além disso, atendemos muitos telefonemas. Conseguimos fazer 86 cadastros biométricos. A expectativa é que venham mais pessoas nos próximos dias".

O mecânico Devaldo da Silva falou que quando mexe no bolso da população é isso que acontece. "Não tenho dinheiro e quando fiquei sabendo do falso prazo vim correndo para fazer o cadastro. Ia demorar para vir ainda, mas depois disso resolvi fazer o quanto antes".

Para desafogar a demanda de cadastros biométricos na cidade, os cartórios realizarão em 2, 8, 9 e 16 de dezembro um mutirão para realizar apenas o procedimento. O horário das zonas eleitorais será estendido, sendo das 9 às 18 horas. Nos outros dias, os locais atendem das 12 às 18 horas.

O eleitor que for realizar o cadastro deve levar comprovante de residência com o próprio nome ou do responsável, além do RG e caso seja o 1º título para o sexo masculino, também deve ter em mãos o certificada de reservista.