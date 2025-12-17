Eleitos para Conselhos Gestores de Saúde tomam posse no Mirambava

Os membros eleitos para os Conselhos Gestores de Saúde tomaram posse nesta quarta-feira (17/12), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, durante cerimônia que contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, e do presidente da Câmara, Artur Takayama. O processo eleitoral que definiu os representantes dos usuários e dos trabalhadores que conduzirão os trabalhos na gestão 2026/2027 ocorreu durante o último mês.

Contando com os suplentes e os indicados para representação dos gestores, são 122 integrantes, distribuídos por 23 unidades da rede municipal que participaram do pleito, incluindo todos os postos da Atenção Básica, com exceção das Unidades Básicas de Saúdes (UBS) Dona Benta, Palmeiras e Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória, e mais os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil e Alumiar.

Os nomes escolhidos durante as eleições, realizadas entre 17 e 28 de novembro, podem ser conferidos no Diário Oficial Eletrônico que consta no site suzano.sp.gov.br, na aba “Transparência” e, em seguida, “Imprensa Oficial”. O conteúdo está na edição extra 255.1 do último dia 12 de dezembro, que traz o decreto nº 10.315. Estiveram aptos a votar todos aqueles com mais de 16 anos e residentes na área de abrangência da unidade.

Diego Ferreira afirmou que esse trabalho é fundamental para a construção de políticas públicas relacionadas ao setor. “Os conselhos gestores promovem espaços permanentes de discussão sobre os principais desafios da Saúde, analisando as realidades de cada serviço, por meio da formulação de propostas de melhorias. São espaços democráticos de discussões e encaminhamentos, onde todos devem conhecer as suas atribuições, para atuação ética, considerando as responsabilidades de cada segmento”, avaliou o chefe da pasta.

Por sua vez, Pedro Ishi destacou que os integrantes dos conselhos gestores contribuem com a administração municipal para os avanços dos serviços em Saúde. “As propostas trazidas pelos conselheiros refletem as demandas da sociedade e detalham as especificidades de cada unidade. Quando ouvimos os relatos de trabalhadores e usuários que estão na rotina dos postos, conseguimos encontrar soluções mais assertivas para a qualificação do atendimento. Parabéns a todos os eleitos”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Conselheiros tem a função de acompanhar e avaliar os serviços da saúde na cidade

Os Conselhos Gestores de Saúde são órgãos compostos por, ao menos, quatro membros titulares e quatro suplentes. Partindo dessa formação mínima, são reservadas para os titulares duas vagas para representantes dos usuários, uma para trabalhadores e outra para os gestores da unidade, respeitando a mesma proporcionalidade para os suplentes.

Os conselheiros têm a função de acompanhar e avaliar os serviços e ações de saúde prestados à população, propondo e aprovando medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização, a avaliação e o controle do trabalho que é desenvolvido em cada local. Também é parte das funções examinar propostas, denúncias e queixas, encaminhadas por qualquer pessoa ou entidade.

Também participaram da cerimônia, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a diretora jurídica, Tânia Porfírio, a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena, a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves, a coordenadora de Educação Permanente, Sandra Cardoso, e a fonoaudióloga da UBS Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis, Vanessa Simões, que representou o segmento dos trabalhadores na cerimônia.

A atividade ainda contou com as presenças do vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; da assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), Maria Dalva; e da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.