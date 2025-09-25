Eleuses lança 'Hospital Estevam' e prepara anúncios para a Saúde

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participa nesta sexta-feira (26), da solenidade da Secretaria de Estado da Saúde que vai oficializar o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) com o nome do ex-deputado Estevam Galvão de Oliveira. Estão previstas as presenças do chefe da pasta estadual, Eleuses Paiva, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado.

O evento será às 10h30 na sede do HRAT na Rua Dr. Prudente de Moraes, 2.200, Vila Nova Amorim.

O hospital realiza atendimentos de média complexidade, especializados na área cirúrgica e atendimento de pacientes crônicos de longa permanência. Os pacientes são encaminhas via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP), para vagas de internação e atendimento ambulatorial. A reportagem questionou se há um plano para que atendimentos de portas abertas e urgência e emergência aconteçam no local, porém não teve retorno até o fechamento da matéria.

O equipamento é gerenciado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS).