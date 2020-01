Em 2019, 13 coletores de lixo ficam feridos por destinação incorreta

A profissão de coletor de lixo é uma das atividades mais arriscadas no Brasil, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em Suzano, 16 profissionais precisaram ficar afastados em 2019 devido a algum acidente de trabalho, como queda, perfuração ou corte. Desses, a maioria foi por causa da destinação incorreta, tendo como principal fator perfurações com agulhas.

As informações foram divulgadas pela Pioneira Saneamento e registradas na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Se levar em conta os dados do ano passado com os de 2018, o número de acidentes aumentou 60%.

Isso porque passou de 10 para 16.

O que chama a atenção é que, em ambos registros, a destinação incorreta de lixo, seja doméstico ou hospitalar, é a causa principal de acidentes na cidade.

2019

Em 2019, a principal causa de acidentes a coletores de lixo na cidade foi o de descarte feito de forma incorreta. Foram 13 ocorrências, sendo sete por perfuração de agulhas e seis com vidro. No ano passado, três casos foram devido a queda ou torção dos colaboradores. Se somar todas as comunicações de acidente de trabalho (CAT), os coletores perderam 94 dias de serviço.