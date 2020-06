Em 42 anos, Guarda Mirim de Suzano encaminha mais de 12 mil jovens ao primeiro emprego

Em 9 de Julho de 1978, nasceu, em Suzano, a primeira organização beneficente que mudou a vida de milhares de jovens no Alto Tietê. Hoje, completando 42 anos, a GMS Brasil continua com a missão de dar a primeira oportunidade de emprego para milhares de jovens da região, com comprometimento na qualificação profissional de quem está iniciando a trajetória no mundo do trabalho.

Nessas quatro décadas de existência, a GMS Brasil já encaminhou mais de 12 mil jovens aprendizes para a primeira oportunidade de emprego, juntamente, com as empresas que abraçaram a causa e firmaram essa parceria com a entidade. “É um orgulho imenso fazer parte da vida profissional e da esperança de um futuro melhor na história de tantos jovens talentos que passaram pela nossa organização”, destacou o presidente da GMS Brasil, Natal José Francisco.

A GMS Brasil é mais que uma organização de jovens aprendizes. Existe um compromisso maior com a causa. Além de atuar na contribuição com a formação profissional de tantas pessoas, a entidade também ensina valores importantes para quem está iniciando a fase adulta, tais como a solidariedade, disciplina e comprometimento. “São mais de 40 anos sendo referência no segmento. A GMS Brasil também é sinônimo de tradição quando se trata de formação profissional de jovens aprendizes”, afirmou Natal.

O presidente da organização ainda fez um balanço positivo dos últimos anos de atuação no Alto Tietê. Ele lembrou que, todos os anos, a GMS Brasil recebe centenas de novos talentos. “Esses jovens recebem a esperança de um futuro promissor. Quando eles têm oportunidade, consequentemente, eles ganham perspectivas melhores”, finalizou.

Guarda Mirim

A GMS Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de fornecer aprendizagem profissional necessária para que os jovens desenvolvam e ampliem suas habilidades e competências compatíveis com as mais diversas empresas. Dessa forma, eles entram preparados no mundo do trabalho