Em área de barragem, estrada no bairro Duchen sofre alagamento

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) confirmam que o alagamento recorrente do trecho da Estrada da Duchen, localizado ao lado da represa de Taiaçupeba, é considerado normal, uma vez que a via está construída dentro da área de inundação do reservatório e que portanto será alagada sempre que houver chuvas fortes.

O trecho está inundado desde sexta-feira (22) e tem gerado insatisfações dos moradores do bairro Duchen, já que a via serve de acesso rápido aos arredores.

A Sabesp explica que a água cobrindo o local representa um resultado positivo das chuvas que caíram nas últimas semanas."O local só voltou a ficar em terreno seco por conta da crise hídrica (2014-2016). Com a recuperação gradual do manancial, a estrada deve voltar a ficar submersa normalmente nos períodos de chuva", explica.

A represa de Taiaçupeba opera hoje com 71,5% da sua capacidade total. O Daee informa que quando o reservatório atingir a capacidade ideal, a estrada estará definitivamente coberta. O departamento garante que o reservatório não é operado por comportas e que portanto o alagamento não aconteceu por essa razão.

Por causa da via alagada, os moradores traçam um plano B para chegarem ao bairro. A maioria precisa utilizar a Estrada Keida Harada (antiga Estrada do Tijuco Preto) para acessar a Estrada Duchen novamente.

Porém, o outro trecho da estrada também é prejudicado nos dias de chuva, já que a via não é asfaltada e tende a ficar interditada por conta do lamaçal. Além disso, a mudança no percurso acrescenta oito quilômetros e 16 minutos na viagem dos moradores.

O DS esteve no local para avaliar a situação; foram observados muitos buracos e desnível no solo, prejudicando os veículos pesados (ônibus coletivos e escolares) que circulam pelo ambiente.

"A Estrada da Duchen está bem precária, porque de um lado estamos presos por causa da represa e do outro estamos com lama e buraco. Já pedimos manutenções do trecho mais próximo do bairro, e nada foi feito. Se continuar assim, vamos ter que dar a volta em outra cidade para ir a outros locais de Suzano", diz a dona de casa Renata de Carvalho, de 39 anos.

Renata diz que, além do problema na Estrada, a iluminação pública soma com os problemas do bairro. "Se chove por aqui, ficamos ilhados, nem o Samu se atreve a vir aqui. Carros correm o risco de ficar atolados e ainda estamos sem luz na rua, É difícil a situação", conta.

A comerciante Rosilene Célia Monteiro, de 40 anos, mora em Mauá, mas possui uma chácara no bairro. Ela explica que com as chuvas intensas, teme ficar "presa" no local, uma vez que o marido é cadeirante.

"Já vi moradores tampando os buracos para conseguir passar de carro. Tenho medo de ficar ilhada por aqui, porque o barro é muito liso e qualquer carro corre o risco de deslizar ou ficar atolado", diz.